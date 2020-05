TV-Monitor Österreich 2019

ASTRA: SAT baut Vorsprung weiter aus

04.05.2020

Der Satellit bleibt unangefochten der führende Empfangsweg in Österreich. (© SES)

Beim TV-Empfang herrschen hierzulande weiterhin klare Kräfteverhältnisse: Der Satellit ist unangefochten der führende Empfangsweg. Zum Jahresende 2019 betrug die Anzahl der Satellitenhaushalte 2,09 Millionen (2018: 2,00 Mio). Der Kabelempfang folgte auf dem zweiten Platz mit 1,11 Mio Haushalten (2018: 1,12 Mio). Über IPTV versorgten sich 390.000 Haushalte (2018: 280.000) und auf den terrestrischen Empfang setzten unverändert 170.000 Haushalte.

Hochauflösender TV-Genuss steht bei den Zuschauern in Österreich ungebrochen hoch im Kurs: Von den insgesamt 3,77 Millionen TV-Haushalten empfangen mittlerweile 3,22 Millionen (Vorjahr: 2,97 Mio.) ihre Programme in HD-Qualität. Treiber dieser Entwicklung ist erneut die hohe HD-Affinität der Zuschauer mit Satellitenempfang: 1,75 Millionen Haushalte sehen hier schon ihre Programme hochauflösend. Auch die Verbreitung von entsprechenden Geräten spielt eine wichtige Rolle: Bereits 3,25 Millionen Haushalte in Österreich verfügten Ende 2019 über das nötige Equipment, um Programme in hochauflösender Bildqualität zu sehen (2018: 2,97 Mio). Auf der anderen Seite waren Ende 2019 aber immer noch mehr als eine halbe Million Haushalte (0,55 Mio) noch ohne HD-TV (2018: 0,65 Mio).

Christoph Mühleib, Geschäftsführer ASTRA Deutschland und verantwortlich für die Vermarktung von ASTRA und SES Services in Deutschland, Österreich und Schweiz: „In Zeiten wie diesen ist es wichtig, alle Zuschauer flächendeckend und zuverlässig mit dem TV-Signal zu versorgen. Die Zahlen zeigen, dass unser Empfangsweg das Vertrauen der Zuschauer genießt. Dafür bedanken wir uns. Auch sehen wir, dass Zuschauern mit Satellitenempfang die Bildqualität wichtig ist. Allerdings gibt es in Österreich immer noch über eine halbe Million Zuseher, die ihr Signal ausschließlich in SD Auflösung beziehen.“