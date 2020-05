Zweiter Markenstore als positives Signal

Bosch eröffnet in Graz Seiersberg

05.05.2020

Umdasch Key Account Manager Christian Walder, Center Managerin Heidelinde Zinser, BSH-Geschäftsführer Michael Mehnert, Stefan Tenor, VL Bosch Stores, sowie Bosch Store Manager Frank Fischer eröffneten am 2. Mai den Bosch Markenstore in der Shopping City Seiersberg. (© Umdasch/Alex Krischner.)

Mit dem neuen Bosch Store hat die BSH Hausgeräte am 2. Mai ihren zweiten Markenstore in Österreich für die vernetzte Welt der Hausgeräte eröffnet. Gleichzeitig will das Unternehmen damit in einer für den Handel schwierigen Zeit ein positives Signal setzen.

Der neueste Bosch Store in der Shopping City Seiersberg soll mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment den Konsumenten Antworten auf die vielseitigen, individuellen Fragen und Bedürfnisse rund um die neueste Technik fürs Leben liefern. Die BSH setzt dabei auf Erfahrungen aus dem Wiener Store auf. Dieser gilt als europaweiter Vorreiter des Konzepts und zählte im vergangenen Jahr mehr als 65.000 Besucher. Mit diesem Wissen in der Hinterhand soll der neue Store die Basis für ein neues Bosch-Erlebnis in der Steiermark schaffen.

„Der erste Store hat erfolgreich bewiesen, dass die starke Markenpräsenz am hochfrequentierten Standort Mariahilfer Straße auch die Nachfrage bei umliegenden Fachhändlern anregt. Ein Erfolg, an den wir mit der neuen Markenwelt in Seiersberg bei Graz anknüpfen möchten“, so BSH-Geschäftsführer Michael Mehnert über die Eröffnung des neuen Standorts. „Wir kommen damit dem Wunsch nach einer umfangreicheren Beratung im urbanen Gebiet nach und machen technische Innovationen und smarte Heimvernetzung noch besser zugänglich. Die Nähe zum Kunden bringt uns außerdem wertvolle Erkenntnisse für die Weiterentwicklung unseres Angebots.“

Bei der Neueröffnung des Bosch Stores gelten – wie in allen Geschäftslokalen – strenge Vorschriften. Dennoch überwiegt bei der BSH die Freude, endlich die Türen im größten Einkaufszentrum im Süden Österreichs öffnen zu können. „Natürlich hätten wir uns andere Umstände und mehr Möglichkeiten für eine feierliche Eröffnung gewünscht. Wir freuen uns aber darauf, mit dem neuen Store unseren Kundinnen und Kunden in dieser schwierigen Zeit auch Grund zur Freude am Alltag im eigenen Zuhause zu geben“, so Store Manager Frank Fischer, der die Leitung des Stores mit einem Team von kompetenten Fachberaterinnen und Fachberatern übernimmt. „Für die zusätzlichen Herausforderungen durch die aktuell strengen Coronavirus-Schutzmaßnahmen sind wir bestens gerüstet, sowohl mit ausreichend Masken als auch für eine regelmäßige Desinfektion und Reinigung – die Kundinnen und Kunden können sich sicher fühlen.“ Er betont die großzügige Verkaufsfläche von 280 m2, die das Einhalten des notwendigen Sicherheitsabstands leicht ermöglichen sollte. Für den Ladenbau zeichnet Umdasch verantwortlich.

Smarte Küchenhelfer & vernetzte Hausgeräte

Der Bosch Store bietet ein breites Spektrum angefangen von den Kleingeräten über das innovative Indoor–Gardening System Bosch SmartGrow bis zu den neuesten Backöfen, Induktionskochfeldern, Dunstabzugs–Technologien, Geschirrspülern, Kühlgeräten und Waschmaschinen. Wie diese mit dem smarten Steuerungssystem Home Connect einfach von überall bedient werden können, können Interessierte vor Ort selbst ausprobieren.

Bald wird es im Store die Möglichkeit geben, auf einer eigenen Präsentationsinsel den spannendsten Neuzugang im Bereich der Küchenmaschinen zu erleben und auszuprobieren: die Bosch Cookit. Die multifunktionale und vernetzte Küchenmaschine mit Kochfunktion ist eines der Küchenhighlights des Jahres bei Bosch und bietet außergewöhnliche Möglichkeiten – egal ob Kochen, Braten, Dünsten, Mixen oder Kneten. Die Cookit soll bald in Österreich an den Markt gehen.