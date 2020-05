WF-SP800N: Music in Action – den ganzen Tag

Sony baut Kopfhörer-Sortiment weiter aus

Dominik Schebach | 07.05.2020

Ob beim Sport oder im Büro - Sony preist seine neuen wasserfesten True Wireless Kopfhörer WF-SP800N mit Noise Cancelling-Technologie und Ambient Sound Modus als die idealen Begleiter für den gesamten Tag an. (© Sony)

Mit den komplett kabellosen Kopfhörern WF-SP800N präsentiert Sony einen weiteren Zugang zu seiner ständig wachsenden Range an True Wireless Kopfhörern. Auch diese positioniert der Hersteller als die perfekten Begleiter für den sportlichen Alltag, sind sie doch gemäß IP55-Zertifizierung wasserfest und staubgeschützt, sitzen stabil im Ohr und verfügen über eine lange Akkulaufzeit. Dank Ambient Sound Modus lässt sich steuern, welche Umgebungsgeräusche eingeblendet werden sollen.

Für Sony sind die WF-SP800N die optimalen True-Wireless-Kopfhörer für den ganzen Tag, und dieser Einschätzung kann man durchaus etwas abgewinnen. Ob am Weg zur Arbeit oder beim abendlichen Workout, der Neuzugang im Sortiment macht immer eine gute Figur. Dank des Designs gemäß Schutzart IP55 können Spritzwasser, Schweiß und Staub den wasserfesten Kopfhörern nichts anhaben. Nach einer schweißtreibenden Trainingseinheit lassen sie sich ganz einfach abwaschen. Die weich gepolsterten Ohrbügel und die Tri-Hold-Struktur gewährleisten zudem einen sicheren und komfortablen Sitz.

Die Akkulaufzeit des WF-SP800 soll für ausreichend Power über den gesamten Tag sorgen. Das kompakte Etui bietet den Kopfhörern WF-SP800N nicht nur Schutz, sondern dient auch als Ladestation für unterwegs. Es ermöglicht eine weitere vollständige Ladung, sodass der Hörer bei aktivierter Geräuschminimierung bis zu 18 Stunden Musik genießen kann – ohne Geräuschminimierung sogar bis zu 26 Stunden. Und wenn es einmal eilt, genügen bereits zehn Minuten im Ladecase mit Schnellladefunktion, um bis zu 60 Minuten Musik hören zu können. Der vom mehrfach ausgezeichneten True-Wireless-Kopfhörern WF-1000XM3 übernommene Bluetooth Chip und ein optimiertes Antennendesign gewährleisten laut Sony eine stabile Verbindung für eine durchgehend hochwertige Wiedergabe.

Musik pur

Die hochmoderne Geräuschminimierungstechnologie der Kopfhörer WF-SP800N blendet Straßenlärm genauso aus, wie störende Geräusche im Fitnessstudio. Zusätzliche Motivationsschübe liefert die EXTRA BASS-Funktion, welche für kraftvollere Beats mit tiefen Bässen sorgt. Die kostenlose Begleit-App „Sony | Headphones Connect“ ermöglicht es, das Klangerlebnis und die Geräuschminimierung ganz nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. Mit dem Equalizer der App kann der Hörer den Sound an die Musik und seine Aktivitäten anpassen. Entspanntes Hörerlebnis auf dem Weg zur Arbeit oder treibende Bässe als Trainingshilfe – die Möglichkeiten sind schier endlos.

Zudem unterstützen die Kopfhörer WF-SP800N 360° Reality Audio, ein immersives Audioerlebnis, das auf objektbasierter räumlicher Audiotechnologie beruht, womit der Hörer vollkommen in die Musik eintauchen kann. Dazu werden die Kopfhörer mit einem Android-Smartphone oder einem iPhone verbunden, auf dem eine App der teilnehmenden Streaming-Dienste installiert ist.

Intelligent hören

Mit dem Ambient Sound Modus der WF-SP800N Kopfhörer lässt sich schließlich steuern, welche Geräusche eingeblendet werden sollen. Der Benutzer kann die Einstellungen für Umgebungsgeräusche auch mit der Begleit-App an seine Wünsche anpassen, von Stufe 0 bis Stufe 20. Darüber hinaus sind die Kopfhörer WF-SP800N mit Advanced Adaptive Sound Control ausgestattet. Diese adaptive Geräuschsteuerung erkennt automatisch, was der Benutzer gerade tut und wo er sich befindet, und passt die Einstellungen für Umgebungsgeräusche entsprechend an. Über die „Sony | Headphones Connect“ App können auch individuelle Einstellungen vorgenommen werden. So kann der Hörer beispielsweise beim Joggen Geräusche aus der Umgebung einblenden, im Büro unerwünschte Hintergrundgeräusche reduzieren und im Fitnessstudio die Bässe hochfahren.

Ein Fingertipp genügt

Dank der intelligenten Steuerungstechnologie des WF-SP800N lässt sich per Fingertipp auf dem rechten Ohrhörer Musik abspielen, anhalten, Titel überspringen oder die Lautstärke anpassen. Wird der Finger auf den linken Ohrhörer gelegt, so aktiviert sich die Quick-Attention-Funktion, welche die Lautstärke reduziert und Umgebungsgeräusche einblendet, sodass Gespräche ohne Abnahme des Kopfhörers möglich sind. Die Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa unterstützen beim WF-SP800N zusätzlich die Tagesplanung – sei es beim Kontaktieren von Freunden, dem Einholen von Informationen oder beim Abspielen von Musik und Benachrichtigungen und vielem mehr.

Die Trageerkennung des Kopfhörers hält die Musik automatisch an, wenn einer der Ohrhörer aus dem Ohr genommen wird, und setzt die Wiedergabe fort, sobald der Benutzer den Ohrhörer wieder einsetzt. So geht kein Takt der Musik verloren. Zusätzlich kann der Benutzer beim Musikhören oder Annehmen eines Gesprächs im Freisprechmodus seine Hörpräferenz auswählen und definieren, ob er mit Stereo-Sound über beide Ohrhörer Musik hören und telefonieren oder nur einen Ohrhörer verwenden möchte, auch wenn der andere aufgeladen ist.

Die True-Wireless-Kopfhörer WF-SP800N sollen nach Angaben von Sony ab Juli 2020 in den Farben Schwarz, Weiß und Blau zu einem UVP von 199,99 Euro verfügbar sein.