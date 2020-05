#DaheimDabei

Magenta bringt Konzerte direkt ins Wohnzimmer

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 11.05.2020

Montag, 11. Mai 2020, wird bei Magenta Mando Diao die Wohnzimmer beschallen.

Magenta Telekom will die Österreicher in dieser außergewöhnlichen Zeit unterstützen, um trotz Social Distancing miteinander verbunden zu bleiben. Die dafür ins Leben gerufene Kampagne #bleibverbunden wird laufend um neue Aktionen erweitert: Neuestes Element der Kampagne sind die exklusiven #DaheimDabei-Konzerte von insgesamt rund 30 Künstlern wie Max Raabe, Mando Diao und The Goon Sax.

Musiker zu Hause erleben: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer präsentieren gemeinsam mit der Deutschen Telekom, Eigentümer von Magenta Telekom, die #DaheimDabei–Konzerte. Die Musikmarken des Axel Springer Mediahouse haben das Format initiiert und kuratiert. Insgesamt rund 30 Künstler aus fünf Ländern bringen montags bis freitags Songs aus ihren Wohnzimmern direkt zu den Fans nach Hause. Dazu zählen unter anderem Max Raabe, Mando Diao, The Goon Sax und Other Lives.

Montag, 11. Mai, 19 Uhr mit Mando Diao

Das Programm der #DaheimDabei-Konzerte ist eine Mischung aus bekannten Künstlern und spannenden Newcomern verschiedener Genres. Am 11. Mai um 19 Uhr wird Mando Diao die Wohnzimmer beschallen. Ein weiteres Highlight ist ein ganz besonderer Auftritt von Max Raabe aus dem Tempodrom in Berlin. Alle aktuellen Termine der #DaheimDabei-Konzerte finden Musikfans unter www.magenta.at/magentamusik, Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer.