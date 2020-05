Visionäre Technologie für visuelle Faszination

Panasonic: OLED-TV-Serie HZW1004 setzt neue Maßstäbe für das Heimkino

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 11.05.2020

Mit Features wie dem Filmmaker-Mode, Intelligent Sensing und Reference Surround Sound Plus bringen die Panasonic TVs Hollywood ins Wohnzimmer – die neue OLED-TV-Serie HZW1004 setzt dabei neue Maßstäbe für das Heimkino.

Die neue OLED-TV-Serie HZW1004 von Panasonic zeigt Bilder zu Hause exakt so, wie es sich die Filmemacher schon beim Dreh gedacht haben. Dafür ist sie in enger Zusammenarbeit mit führenden Hollywood-Produzenten optimiert worden. Die HZW1004-Serie ist die erste im Markt, die sowohl Dolby Vision IQ als auch den Filmmaker-Mode mit Intelligent Sensing unterstützt. Der Zuschauer genießt damit beeindruckende und brillante HDR-Bilder – egal ob in einem dunklen oder hellen Wohnraum. Zudem sind die neuen Geräte zu allen gängigen HDR-Formaten inklusive Dolby Vision und HDR10+ kompatibel. Die Feinabstimmung der neuen OLED-Serie erfolgte zusammen mit dem führenden Hollywood-Coloristen Stefan Sonnenfeld.

Die HZW1004-Serie ist in den Bildschirmgrößen von 65 und 55 Zoll erhältlich. Die Modelle verfügen dank des HCX Pro Intelligent-Prozessors über die innovativste Bildverarbeitung, die je bei Panasonic eingesetzt wurde und sind in der Lage, mit ihrer hohen Rechenleistung unübertroffene Details und Genauigkeiten aus dem Bild herauszuholen. Zudem ist die Serie mit der aktuellsten Paneltechnologie ausgestattet und unterstützt sowohl den Panasonic exklusiven Filmmaker-Mode mit Intelligent Sensing als auch Dolby Vision IQ. Mit dem von der UHD-Allianz entwickelten Filmmaker-Mode können Zuschauer Filme genauso zu erleben, wie es die Regisseure und Produzenten beabsichtigt haben. Dafür haben die Panasonic Ingenieure bei der Entwicklung intensiv mit zwei Hollywood-Studios zusammengearbeitet. Ist die Funktion per Fernbedienung aktiviert, werden Bildfrequenz, Seitenverhältnis, Farbe und Kontrast des Original-Inhalts übernommen und gleichzeitig die Rauschunterdrückung und Schärfeoptimierung ausgeschaltet. Außerdem unterstützt die Funktion Inhalte in HDR10+, HDR10, HLG und SDR. Der Filmmaker-Mode wird vom Who-is-Who der Hollywood-Regisseure unterstützt, darunter Christopher Nolan, Martin Scorsese, Patty Jenkins, Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson und viele andere.

Aufbauend auf den Filmmaker-Mode verwendet Panasonic innovative Sensoren im Fernsehgerät, um das Bild intelligent an das Umgebungslicht anzupassen. Während HDR-Bilder in einem beleuchteten Raum möglicherweise zu dunkel wirken und Details nicht so gut erkennbar sind, passt das Intelligent Sensing von Panasonic die Inhalte so genau an, als würde man in einem abgedunkelten Raum sitzen. Dies bedeutet, dass der Zuschauer auch in heller Wohnzimmerumgebung alle Details perfekt sieht und Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG und SDR-Inhalte mit brillanter und detailreicher Bildqualität genießen kann.

Aber nicht nur mit einem perfekten Bild kann die neue Serie überzeugen: Reference Surround Sound Plus und Dolby Atmos sorgen beim Ton für druckvolle Bässe, detaillierte Klangfarben und ein aufgefächertes Klangbild. So haben die Zuschauer das Gefühl, mitten in der Handlung zu sein, indem sie mit Dialogen, Soundeffekten und Musik umhüllt werden. Für alle, die sich eine noch kraftvollere Basswiedergabe wünschen, bietet die Anschlussmöglichkeit für einen externen Subwoofer alles, was sie brauchen. Darüber hinaus unterstützen die Panasonic OLED-TVs der Serie HZW1004 eARC (Extended Audio Return Channel), mit dem Audio-Signale mit 7.1-Kanälen für Dolby Atmos bzw. DTS:X zu einer externen Soundbar oder Heimkino-Anlage geleitet werden.

Beste Verbindungsmöglichkeiten bieten außerdem vier HDMI 2.1-Eingänge mit ALLM (Auto Low Latency Mode), damit beim Anschluss von kompatiblen Geräten wie Spielekonsolen automatisch der Modus mit der geringsten Latenzzeit gewählt wird.

Die Geräte der HZW1004-Serie fügen sich mit ihrem zeitlosen Design perfekt in jede Wohnumgebung ein. Dank des Drehsockels können die Nutzer den Bildschirm je nach Wohnumgebung und Sitzplatz frei drehen, sodass Bild und Ton immer im perfekt passenden Winkel ausgerichtet sind.

Hollywood im Wohnzimmer

Durch die intensive Kooperation mit Stefan Sonnenfeld, Gründer und CEO von Company 3, gewährleistet Panasonic, dass der Zuschauer genau das sieht, was die Filmemacher beabsichtigt haben. Sonnenfeld gehört zu den führenden Coloristen Hollywoods und arbeitet mit den weltbesten Filmemachern zusammen. So hat er als Colorist für Filme wie A Star is Born, Wonder Woman, Man of Steel, Star Wars: Das Erwachen der Macht, Jurassic World und viele mehr gearbeitet. Wie zahlreiche weitere Coloristen verwendet er Panasonic OLED-Bildschirme als großformatige Referenzmonitore bei seiner täglichen Arbeit.

OLED-Fernseher von Panasonic sind in Studios und bei der Postproduktion auf der ganzen Welt anerkannt. Mit den neuen OLED-Modellen der HZW1004-Serie integriert Panasonic jetzt neue Funktionen, die sowohl Filmfans als auch Studios begeistern werden. So hat Panasonic das Intervall zwischen den Kalibrierungsschritten in den dunkelsten Bereichen reduziert und unterstützt die weltweit niedrigsten Kalibrierungspunkte 0,5% und 1,3%. Dadurch können Profis und Enthusiasten einen exakten und linearen Übergang von echtem Schwarz zu knapp über Schwarz sicherstellen.

Darüber hinaus kommt Panasonic der Bitte von Hollywood-Studios und Postproduktionshäusern nach und erlaubt es professionellen Anwendern erstmals bei einem Consumer-Modell, das Tone-Mapping abzuschalten und so das „Hard-Clipping” zu ermöglichen – eine grundlegende Funktion für den kreativen Einsatz.

Mit der Unterstützung von CalMAN PatternGen-Prüfmuster aus der Portrait Displays CalMAN-Software zusammen mit der AutoCal-Funktionalität eignen sich die Panasonic OLED-TVs perfekt für den professionellen Einsatz. Ebenso werden die Kalibrierungseinstellungen der Imaging Science Foundation (isf) wie auch die Kalibrierung von Dolby Vision-Inhalten unterstützt.

Neue Möglichkeiten des Fernsehens

Weiterhin setzt Panasonic auf allerhöchste Flexibilität beim Fernsehempfang. Die neue OLED-Serie ist mit dem für alle Empfangswege gerüsteten Quattro Tuner mit Twin Konzept ausgestattet. Damit sind die Fernsehgeräte für den Empfang über Satellit, Kabel und Antenne perfekt geeignet und eine externe Set-Top-Box, selbst bei einem Umzug und der damit eventuell verbundenen Änderung des Empfangswegs, gehört der Vergangenheit an. Daneben steht mit dem integrierten TV>IP Server & Client ein weiterer Empfangsweg zur Verfügung, der für die Verteilung und den Empfang der Programme im Heimnetzwerk sorgt und den es nur bei Panasonic gibt. So kann der Zuschauer den Aufstellungsort des Gerätes völlig unabhängig von einem Antennenanschluss wählen.

Dank Twin Konzept ist es darüber hinaus möglich, eine Sendung live zu schauen, während zeitgleich eine zweite auf eine USB-Festplatte aufgezeichnet wird. Sogar zwei UHD-Programme können parallel aufgenommen werden. So verpasst man garantiert keine wichtige Sendung. Zwei CI Plus Slots erlauben die Entschlüsselung von Pay TV Programmen.

Panasonic unterstützt den im letzten Jahr erstmals vorgestellten HbbTV Operator App-Standard, der den täglichen Fernsehkomfort weiter vereinfacht und neue Möglichkeiten und Funktionen bietet. Auf Wunsch kann der Nutzer die HbbTV Operator App für HD+ und den Streaming-Anbieter Xumo (für Deutschland), der frei empfangbare internationale Fernsehkanäle in einer App bündelt, sowie HD Austria (für Österreich) schon bei der Installation des TVs aktivieren. So startet die App bei jedem Einschalten des TVs automatisch, integriert sich perfekt in die Panasonic Bedienphilosophie und stellt die komplette Funktionalität des Anbieters bereit. Mit der HbbTV Operator App können die Angebote von HD+, Xumo bzw. HD Austria ohne zusätzliche Hardware wie ein externes Modul oder Set-Top-Box und den damit verbundenen Kosten genutzt werden. Darüber hinaus sind zahlreiche Komfortfunktionen integriert, die beim Empfang über ein externes Modul nicht möglich sind.

In den vergangenen Jahren wurde intensiv daran gearbeitet, ultraschnelle Bewegungen, wie sie beispielsweise in der Leichtathletik oder auch beim Fußball vorkommen, noch klarer und schärfer darzustellen. Dazu fügt Panasonic schwarze Bilder in den laufenden Inhalt ein, wodurch die Bewegungsdarstellung exakter und deutlich schärfer wird. Herkömmliche OLED-TVs nutzen diese Technik, in dem zwischen jedem Bild bewegter Inhalte ein schwarzes Bild eingefügt wird. Dank der extremen Leistungsfähigkeit des Intelligent HCX Pro-Prozessors ist Panasonic in der Lage, das eingehende Signal in Echtzeit zu analysieren und die Dauer des eingefügten schwarzen Bildes dynamisch anzupassen, damit die dargestellten Bilder harmonisch und ohne Flimmereffekt erscheinen.

Einfache Bedienung: My Home Screen 5.0 und Sprachsteuerung

Die neuen OLED-Modelle bieten dank der innovativen Bedienoberfläche My Home Screen 5.0 höchsten Komfort. Die neue Version verbessert die Benutzerfreundlichkeit gegenüber dem vielfach gelobten Vorgänger. Wenn beispielsweise das Symbol von Streaming-Diensten wie Netflix oder YouTube ausgewählt wird, werden automatisch Miniaturansichten der Inhalte angezeigt und können direkt gestartet werden. Zudem unterstützen sie die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant, die es dem Nutzer ermöglichen, die wichtigsten Funktionen per Sprachbefehl zu steuern. Ganz ohne die Fernbedienung zur Hand zu nehmen, kann das Gerät mit einem einfachen Satz ein- und ausgeschalten, das Programm gewechselt oder die Lautstärke angepasst werden.

Der Panasonic TX-65HZW1004 und der TX-55HZW1004 sind ab Mai 2020 für 2.699 bzw. 1.999 Euro (UVP) im Handel erhältlich.