1,7 Mrd Euro

Ceconomy hat den Hilfskredit endgültig an Land gezogen

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 12.05.2020

Die Staatshilfe für Ceconomy steht. Nachdem der Mutterkonzern von MediaMarktSaturn sich bereits die Zustimmung der deutschen Bundesregierung zur Beteiligung der staatlichen Förderbank an einer Kreditlinie in Höhe von 1,7 Mrd Euro gesichert hatte, liege laut Unternehmen nun auch die entsprechende Zustimmung des Konsortiums der Partnerbanken vor.

Der nun abgeschlossene Kreditvertrag umfasst eine Zusage der KfW in Höhe von 1,36 Mrd Euro und Kreditzusagen des Bankenkonsortiums in der Höhe von 340 Mio Euro, wie Ceconomy heute in einer Aussendung mitgeteilt hat. Das Konsortium besteht aus Bank of America, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Deutsche Bank, DZ Bank, ING Bank, J.P. Morgan, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen -Thüringen Girozentrale, Raiffeisen Bank International, Santander CIB, Societe Generale und UniCredit Bank.

Die Laufzeit der neuen Kreditlinie wurde bis Dezember 2021 mit einer einjährigen Verlängerungsoption nach Ermessen der KfW festgelegt. Wie am 29. April 2020 mitgeteilt, ist eine Bedingung des Konsortialkredits, dass Ceconomy die Dividendenzahlungen für die Dauer der Kreditlinie aussetzt. Darüber hinaus hat der Vorstand beschlossen, auf seine eigene kurzfristige erfolgsabhängige Vergütung für das laufende Geschäftsjahr zu verzichten. Ebenso wird der kurzfristige Bonus für die zweite Führungsebene des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr gekürzt.

Der Konsortialkredit ergänze die bestehenden zugesagten Kreditlinien von Ceconomy in der Höhe von 980 Mio Euro. Damit sollte der Konzern nach eigener Darstellung genügend Liquidität haben, um durch die Stürme der Corona-Krise zu steuern. „Angesichts der weltweiten Ausbreitung der COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheit haben wir den Zugang zu umfangreichen Back-up-Linien für möglicherweise längere Lock-downs und eine mögliche zweite Welle gesichert“, sagt Bernhard Düttmann, CEO von Ceconomy. „Wir freuen uns sehr über die hohe Unterstützung durch die deutsche Bundesregierung, die KfW und unsere Partnerbanken. Unser Dank gilt allen Beteiligten für das konstruktive Vorgehen und die rechtzeitigen Entscheidungen in diesen unvorhersehbaren Zeiten.“

Die Pandemie hat sich bei Ceconomy deutlich aufs Ergebnis des zweiten Quartals 2019/20 geschlagen. Zudem musste die wichtigste Ceconomy-Tochter MediaMarktSaturn in den vergangenen Wochen und Monaten in fast allen Staaten Europa ihre Märkte schließen.

Verhandlungen mit den Lieferanten

Inzwischen sind die MMS-Märkte mit Ausnahme der Türkei wieder offen. Für die Wiedereröffnung sei MMS in Deutschland laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung dabei, sich auch Unterstützung der Lieferanten zu holen. Demnach wollte der Großflächenanbieter, dass sich die Lieferanten mit 1% des Netto-Umsatzes bei der Wiedereröffnung beteiligen.

Von Seiten der MediaMarktSaturn Retail Group in Ingolstadt werden diese Gespräche nicht bestritten. Allerdings stellt man diese dort als die üblichen Verhandlungen mit den Lieferanten dar. „Es stimmt, dass wir – wie die LZ berichtet – mit den Lieferanten über Konditionen im Einkauf sprechen. Das ist ein laufender Prozess und passiert ständig. Es ist ein Teil des Miteinanders von Handel und Industrie. Allen ist daran gelegen, dass sich der Wiederanlauf erfolgreich gestaltet. Wir haben in ganz Europa deutlich über 1.000 Märkte und die sind alle – mit Ausnahme der Türkei – wieder offen; einige zwar noch mit Einschränkungen, aber es ist überall gut angelaufen„, erklärte ein Sprecher der MediaMarktSaturn Retail Group gegenüber elektro.at.