Zweifacher Champion bei Kundenservice und Kundenzufriedenheit

Doppelsieg für Siemens im ÖGVS Branchenmonitor

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 12.05.2020

(© Siemens Hausgeräte)

Der jüngste Branchenmonitor der österreichischen Gesellschaft für Verbrauchstudien hat einen Doppelsieg für Siemens gebracht. Das größte Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnisbescherte Siemens in den Kategorien „Waschmaschinen-“ und „Kühlschrankhersteller“ den 1. Platz in Kundenservice und -zufriedenheit.

„Siemens steht für Technologie, Design und Innovation auf höchstem Niveau und zwar über die gesamte Nutzungsdauer der Geräte hinweg. Für ein stimmiges Markenerlebnis ist unser Werkskundendienst ein wichtiger Faktor, um das positive Kundenerlebnis rund um die Marke zu unterstützen. Wir freuen uns sehr über diese unabhängige, externe Auszeichnung durch den renommierten Branchen-Monitor und bedanken uns bei allen, die täglich mit ihrem Einsatz für unsere Kundinnen und Kunden zu dieser tollen Leistung beitragen“, so Christoph Gassner, Head of Customer Service der BSH Österreich.

Die ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH hat es sich als unabhängiges Forschungsinstitut zur Aufgabe gemacht, mit empirisch fundierten und objektiven Branchenstudien Verbrauchern Orientierung zu geben, um so die Auswahl von Produkten und Services zu erleichtern. Für den Branchenmonitor 2020 wurde eine Umfrage mit mehr als 320.000 Kundenmeinungen zu insgesamt 1.894 Unternehmen aus 180 Branchen durchgeführt.