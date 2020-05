Europaweiter Rollout geplant

Digitale Einlassampeln bei MediaSaturn

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.05.2020

MediaMarktSaturn stattet seine Märkte (zunächst in Deutschland) mit digitalen Einlassampeln aus, um die Einhaltung der zulässigen Kundenzahl auf der Fläche zu sichern. (Foto: MediaSaturn)

Bei MediaSaturn in Deutschland werden aktuell „digitale Einlassampeln“ installiert, die bei der Einhaltung der zulässigen Kundenzahl in den Märkten helfen sollen. Ein europaweiter Rollout auf alle MediaMarkt- und Saturn-Häuser ist geplant.

Digitale Einlasskontrollen sollen künftig schnell und effektiv die Einhaltung der zulässigen Kundenzahl in den Märkten von MediaMarkt und Saturn regeln. Das automatisierte System trage dazu bei, die jeweiligen Vorschriften der Behörden während der Corona-Pandemie sicher und verlässlich umzusetzen, wie MediaSaturn sagt. Die Lösung basiert auf dem Smart Entrance Manager der xplace GmbH. „Mittels Ki-gesteuerter Sensortechnik wird die Anzahl der Personen in Echtzeit erfasst, die den Markt betreten und verlassen. Auf dieser Grundlage zeigt ein Display am Markteingang an, wie viele Kunden den Markt noch betreten dürfen und steuert die Zutrittserlaubnis mit selbsterklärenden, farblichen Anzeigen nach dem Ampelprinzip. Dabei werden die Kunden auch auf den im Markt einzuhaltenden Mindestabstand hingewiesen. Zusätzlich erhöhen akustische Signale die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung der Displayhinweise. Das System entlastet so die Marktmitarbeiter und trägt dazu bei, das Infektionsrisiko für Kunden und Mitarbeiter zu reduzieren“, schildert das Unternehmen. Nach (wie MediaSaturn sagt) „erfolgreichen Test-Installationen“ in Hamburg und Göttingen wird die digitale Zugangsregelung nun bis Anfang Juni deutschlandweit in allen rund 430 Märkten von MediaMarkt und Saturn eingeführt. Zudem ist der europaweite Rollout entsprechender Systeme bei MediaMarktSaturn geplant.

Florian Gietl, CEO MediaMarktSaturn Deutschland, erläutert: „Das digitale Einlassmanagement bietet uns eine zuverlässige Unterstützung bei der Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen. Die ersten Tests haben gezeigt, dass unsere Kunden die Transparenz zur Personenanzahl im Markt durch ein Display am Eingang begrüßen. So schaffen wir mehr Verständnis für etwaige Wartezeiten. Zugleich haben wir mit diesem digitalen Zugangssystem schnell auf die erhöhten Anforderungen der Corona-Krise reagiert. Denn für uns haben Gesundheit und Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter höchste Priorität. Dank des smarten Türstehers können wir dies verlässlich und transparent bieten und unseren Aufwand für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften deutlich reduzieren. Entsprechend mehr Kapazitäten haben die Marktmitarbeiter für ihre eigentliche Aufgabe, die Beratung unserer Kunden.“

Das Smart Entrance Kit

Das Smart Entrance Kit von xplace ist so konzipiert, dass es sich im Baukastenprinzip den Gegebenheiten der jeweiligen Märkte anpasst und die individuellen Einlass-Situationen berücksichtigt. Auch wenn Märkte über mehrere Eingänge verfügen, synchronisieren sich die Informationen zuverlässig, wie der Hersteller versichert. Die Plug and Play-Lösung sei auf unterschiedlichen Displays sofort einsatzbereit. „Via Dashboards können Marktleiter die aktuelle Besucherzahl überwachen und jederzeit die maximal zulässige Personenanzahl bei Bedarf anpassen. Eine Reporting-Funktion, zB. an Behörden oder für den internen Gebrauch, steht ebenfalls zur Verfügung. Personenbezogene Daten werden nicht erhoben. Die Sensoren und die Displays können für die digitale Kundeninformation und unterschiedliche weitere Analysen auch nach der aktuellen Pandemiesituation getrennt voneinander weiter eingesetzt werden“, erklärt Marco Wassermann. Der CEO und Co-Founder der xplace GmbH ergänzt: „Uns ist besonders wichtig, dass die Lösungen einfach und wirkungsvoll sind, aber auch nach der Corona-Pandemie Mehrwert durch alternative Nutzungsformen bieten.“

Europaweiter Rollout in Planung – außer (vorerst) in Österreich

MediaMarktSaturn plant die internationale Umsetzung „dieser und vergleichbarer Lösungen“, wie es heißt. Die Lösung von xplace soll in der Schweiz und in Polen zeitnah flächendeckend umgesetzt werden, in Holland werde bereits getestet. Auch Italien und Spanien planen die Implementierung von digitalen Zugangssystemen für ihre Märkte.

Auf die Frage an MediaMarktSaturn Österreich, welche Lösung für Österreich vorgesehen ist und wann diese implementiert werden soll, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber elektro.at: „Wir evaluieren laufend neue Konzepte für MediaMarktSaturn Österreich, dies gilt auch für das beschriebene Einlasssystem, das aktuell in Deutschland implementiert wird. Details zu einer möglichen Umsetzung in Österreich können wir aktuell aber noch nicht anbieten.“