Multicopter für Arbeitseinsätze in der Luft

ETAS: DJI Mavic 2 Enterprise Dual

Multimedia Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 13.05.2020 |

DJI Mavic 2 Enterprise Dual – konzipiert für eine neue Generation für Arbeitseinsätze in der Luft.

Unter die DJI Enterprise Produktlinie fallen unter anderem Multicopter für Agraranwendungen, Rehkitz-Rettungen, Blaulichtorgansisationen, Thermalbildeinsätze aber auch die Drohnenabwehr. Die Mavic 2 Enterprise ist ein vielseitiges Werkzeug zur Erstellung moderner Workflows und für kleine Such- und Rettungsmissionen ausgestattet. An Bord befinden sich Scheinwerfer, Lautsprecher und eine Heizung.

Entwickelt für aktuelle und künftige Einsatzanforderungen in der Luft bietet die DJI Mavic 2 Enterprise Dual ein besonders vielseitiges Werkzeug zur Schaffung moderner Arbeitsprozesse und ermöglicht zB die Überwachung und Messung von Temperaturen an einer bestimmten Stelle.

Das fortschrittliche Assistenzsystem für Piloten (APAS 3) erkennt während des Fluges selbstständig Objekte in der Nähe der Drohne und weicht Objekten automatisch aus – auch in beengten Umgebungen. Zudem vermeidet die DJI AirSense Gefahrensituationen und verbessert die Luftraumsicherheit durch sofortige Warnungen über bemannte Luftfahrzeuge in der Nähe.

Besondere Features:

Eingebauter radiometrischer FLIR-Wärmebildsensor

Einstellbare Parameter: Für reflektierende Oberflächen und den Emissionsgrad

Unterschiedliche Anzeigemodi: FLIR MSX, Wärme- und Sichtbild

Die DJI Mavic 2 Enterprise Dual ist zum Preis von 2.899 Euro (UVP) bei ETAS verfügbar.