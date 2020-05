Wissenstransfer via Web

Panasonic lädt zu den digitalen Mehrwerttagen

Multimedia | 2 | | Wolfgang Schalko | 13.05.2020

Am 26. und 27. Mai gehen die ersten digitalen Mehrwerttage von Panasonic über die Bühne.

Übernächste Woche steht das erste PANASONIC DIGITAL FORUM auf dem Programm. Dabei bietet das Schulungsteam rund um Martin Auer eine „intensive ca. 60-minütige, interaktive Live Produktpräsentation”.

Aufgenommen mit fünf (Lumix-)Kameras wird anhand zahlreicher Fallbeispiele illustriert, wie und was funktioniert – vor allem bei den neuen TV-Serien, aber auch bei anderen Produktgruppen wie Soundbars und Kopfhörer.

Die Live-Übertragung kann wahlweise auf dem Panasonic YouTube Kanal am PC, Mobile Device (Tablet, Smartphone) oder am TV-Gerät verfolgt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, während der Übertragung Fragen zu stellen (via Mail an: frage@derwerbeturm.at).

Um den persönlichen Link für die Live-Übertragung zu erhalten, erfolgt die Anmeldung wie gewohnt über die Panasonic Anmeldeplattform:

„Wir lesen da nicht nur irgendeine Power-Point-Präsentation runter, sondern setzen ganz klar auf Qualität bei der Präsentation und versuchen möglichst viele Aspekte aufzuzeigen bzw. auf Fragen einzugehen. Daher hoffen wir, dass uns die Händler eine Chance geben und sich sehr viele unser erstes digitales Mehrwertseminar ansehen”, schickt Schulungsleiter Martin Auer voraus.

Und Panasonic Österreich-VL Georg Kink ergänzt: „Wir haben Produkte, die sich mit Spanne verkaufen lassen – wenn man den Mehrwert kennt. Daher auch der Name Mehrwerttage. Ich glaube, dieses Format kann helfen, dass die Händler in den nächsten Wochen und Monaten erfolgreich sind.”