Webinare für Händler

Metz: Schulungskonzept um digitale Lösungen erweitert

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 14.05.2020

Ab sofort unterstützt Metz seine Fachhandelspartner mit einem digitalen Schulungsangebot.

Traditions-TV-Hersteller Metz bietet seinen Handelspartnern ab sofort ein neues digitales Schulungsprogramm. Maßgeschneiderte und kundenorientierte Webinare unterstützen, um im Verkaufsgespräch den Mehrwert von Metz Geräten bestmöglich darzustellen.

Monatlich wechselnde Webinare stellen die Basis für das neu ins Leben gerufene digitale Schulungsangebot dar, das ab sofort jeweils zum Monatsende an die Metz Fachhändler kommuniziert wird. Dabei liegt der Fokus auf maßgeschneiderten Schulungen, die Händler und Verkaufspersonal darin unterstützen, relevante, kundenfreundliche und bedarfsorientierte Beratungs- und Verkaufsgespräche zu führen.

Die Webinare finden „live“ am Fernsehgerät statt und geben den Schulungsteilnehmern die Möglichkeit, direkt am TV-Menü Funktionen und Einstellmöglichkeiten kennenzulernen und die Schulung interaktiv mitzugestalten. Metz bietet alle Lerneinheiten mehrmals an, langfristig werden diese auch als Aufzeichnungen bereitgestellt, was den Händlern einen individuellen und flexiblen Zugriff auf die Inhalte ermöglicht.

„Mit diesem neuen Angebot kommen wir dem Wunsch vieler Händler nach, ortsunabhängig Schulungen in Anspruch zu nehmen und sich noch kundenorientierter auf Beratungsgespräche einzustellen. Gerade in der aktuellen Zeit, in der Präsenzschulungen nicht möglich sind, sehen wir uns in der Pflicht, unseren Partnern eine sinnvolle und relevante Lösung zu bieten, die wir auch langfristig in unserem Learning-Programm verankern werden“, so Ullrich Sinner, Vertriebsleiter DACH bei Metz CE.

Termine der Metz-Webinare im Mai 2020:

11. und 26. Mai: Einführung in die Metz Markenwelt

12. und 27. Mai: Metz erfolgreich verkaufen: Metz Classic

13. und 28. Mai: Metz Classic TVs ausliefern und einstellen

14. und 25. Mai: Metz erfolgreich verkaufen: METZ blue

Die Webinare starten jeweils um 10:00 Uhr und haben eine Dauer von ca. 60 Minuten. Weitere Informationen erhalten Händler im geschlossenen Händlerbereich unter www.metz-ce.de/fachhaendler.