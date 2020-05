Tipico Bundesliga und Deutsche Bundesliga starten wieder

„Comeback des Jahres”: Fußball ist zurück bei Sky

Wolfgang Schalko | 15.05.2020

Sky zeigt ab Dienstag den 2. Juni im „englische Wochen“-Modus alle Spiele der Meister- und Qualifikationsgruppe der höchsten Spielklasse in Österreich. (© Sky)

Nachdem die Zustimmung für das ÖFBL Konzept seitens der Politik erteilt wurde, rollt ab Dienstag, 2. Juni, in der Tipico Bundesliga wieder der Ball. Schon an diesem Wochenende kehrt die Deutsche Bundesliga auf Sky zurück – mit zahlreichen neuen Übertragungselementen und mehr Ultra HD als je zuvor, um auch die „Geisterspiele” zu einem besonderen TV-Erlebnis werden zu lassen.

Gemeinsam mit allen Fußballfans und Abonnenten in Österreich freut sich Sky, dass die Saison fortgesetzt wird. Sky Österreich beteiligt sich dabei an den Kosten der Corona-Tests, die die Sicherheit aller Spieler und der am Spielbetrieb beteiligten Personen gewährleisten.

Sky Kunden können ab Dienstag den 2. Juni – im „englische Wochen“-Modus – alle 63 Spiele der Tipico Bundesliga einzeln oder auch in der Original Sky Konferenz live genießen. Die Sky Sport Austria Fußball-Redaktion hat sich einiges einfallen lassen, damit die Fans, trotz der besonderen Situation, auch zuhause am Bildschirm Fußball-Flair verspüren. Die Neuerungen beinhalten besondere Formen der Regie und Spielfeld-Produktion.

Gleich am Comeback-Spieltag kommt es zum Super-Hit zwischen Serienmeister Salzburg und Rekordmeister Rapid. Tabellenführer LASK empfängt bei der ersten Station seiner Mission „erster Meistertitel seit 1965“, den TSV Hartberg. Der 24/7 Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD wird ebenso wie skysportaustria.at umfangreich über alle News zum Tipico Bundesliga Comeback berichten.

Somit sind in der derzeitig schwierigen Covid-19-Situation, nach den erfolgreichen Vertragsverhandlungen mit der österreichischen Basketball- und Eishockey-Liga für die kommende Saison, nun auch mit der Fußball-Bundesliga die entscheidenden Weichen für eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft gestellt.

Neal O’Rourke, Geschäftsführer Sky Österreich: „Das Comeback des Jahres! Nachdem wir bereits mit der Österreichischen Basketball und Eishockey Bundesliga einen gemeinsamen Weg in die Zukunft gefunden haben, freuen wir uns sehr, jetzt auch mit der Tipico Bundesliga einen wichtigen Schritt nach vorne zu gehen. Sky ist und bleibt Partner des Sports in Österreich.“

Uwe König, Vice President Editorial Sports: „Wir freuen uns sehr darauf, den Fußball-Fans schon sehr bald das Comeback der Tipico Bundesliga bei Sky präsentieren zu dürfen. An vier Tagen pro Woche Top-Fußball, das verspricht beste Unterhaltung. Unsere Sky Redaktions- und Produktionsteams werden alles geben, um den Zuschauern in Österreich die bestmögliche Sport-Unterhaltung in ihre Wohnzimmer zu liefern.“

Anlässlich der Rückkehr der Tipico sowie der Deutschen Bundesliga bietet Sky allen Fußball-Fans attraktive Angebote: Bereits ab 19,99 Euro können Fans die Rückkehr von König Fußball feiern.

Deutsche Bundesliga startet dieses Wochenende

Jacques Raynaud, Sky Sportchef: „Das Comeback der Bundesliga ist eine schöne Nachricht für unsere Kunden und die Fans und wir freuen uns darauf, dass der Ball bald wieder rollt. Dabei haben die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten in unseren Studios wie auch in den Stadien höchste Priorität. Auch wenn es ohne Publikum in den Stadien nicht dasselbe ist, wollen wir unseren Zuschauern ein besonderes TV-Erlebnis bieten. Mit mehr Ultra HD als jemals zuvor, neuen Übertragungselementen und neuen frei wählbaren Optionen werden wir das Beste aus den Comeback-Spielen und der für alle ungewohnten Situation machen.“

Ab sofort wird Sky mehr Spiele der Deutschen Bundesliga als jemals zuvor in Ultra HD präsentieren. Neben dem „tipico Topspiel der Woche“ am Samstagabend können Sky Q Kunden künftig in der Regel noch eine weitere Partie des Spieltags in bester Bildqualität auf Sky Sport Bundesliga UHD erleben.

Zusätzlich zeigt Sky die Partie am Samstagabend ab sofort auch in der „#CouchKurve“. Hier wird Florian Schmidt-Sommerfeld mit jeweils einem Fan beider Mannschaften durch das Topspiel führen. In diesem neuen Feed auf Sky Sport Bundesliga 4 HD werden neben dem Geschehen auf dem Rasen auch der Moderator und die Fans sowie unter anderem ausgewählte Tweets, Grafiken und Online-Votings eingeblendet. Darüber hinaus wird das Topspiel wie bisher auch im zusätzlichen „Scoutingfeed“ auf Sky Sport Bundesliga 3 HD angeboten, auf dem insbesondere Taktikfreunde das Spiel in der Totalen verfolgen können.

Neben diesen zusätzlichen Kanälen beim Topspiel wird Sky bei allen Partien des Spieltags eine neue frei wählbare Audio-Option anbieten. In der Grundeinstellung „Original“ hören Zuschauer wie bisher auch den Kommentator und das Geschehen im Stadion. In Anbetracht der Tatsache, dass kein Publikum im Stadion ist, wird dabei für ein möglichst authentisches Hörerlebnis in den Wohnzimmern stärkerer Fokus auf den Rufen von Spielern und Trainern sowie den Geräuschen der Ballaktionen liegen. Diese Audio-Option wird auch im Rahmen der auf Sky Sport News HD frei empfangbar ausgestrahlten Original Sky Konferenz zu hören sein.

Als frei wählbare Alternative für Sky Kunden, die die Deutsche Bundesliga über Sky X sowie den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, bietet Sky eine neue zusätzliche Audio-Option an. Neben dem Live-Kommentator werden dort auch zum Spielgeschehen passende Fan-Gesänge der beteiligten Mannschaften und Publikumsreaktionen eingespielt.

Zur visuellen Darstellung und Einblendung von Spielstatistiken und weiteren Grafiken während der Live-Übertragung wird verstärkt Augmented Reality zum Einsatz kommen.

Als einmalige Aktion wird Sky zudem zum Auftakt am Samstag eine zusätzliche Übertragung des Revierderbys zwischen dem BVB und dem FC Schalke mit Fan-Kommentar anbieten. Neben der regulären Übertragung der Partie in der Original Sky Konferenz (auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport News HD) sowie als Einzelspiel (auf Sky Sport Bundesliga 2 HD) können Sky Zuschauer die Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 7 HD auch mit dem Kommentar von je einem Fan der Dortmunder sowie der Schalker verfolgen.

Damit alle Fans in Österreich und Deutschland die Comeback-Spiele genießen können, hat Sky aufgrund der Ausnahmesituation entschieden, an den ersten beiden Spieltagen nach der „Corona-Pause“ die Original Sky Konferenz der Deutschen Bundesliga am Samstagnachmittag sowie die Konferenz der 2. Deutschen Bundesliga am Sonntag für alle frei empfangbar auf Sky Sport News HD live zu übertragen. Sky Kunden können zudem wie gewohnt wahlweise alle Sky-Einzelspiele der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga und auch die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Bundesliga genießen.