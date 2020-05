JA Solar, LONGi und BISOL

Energy3000 solar holt drei neue Partner an Bord

Photovoltaik Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 15.05.2020 |

BISOL ist eine der drei neuen Marken bei Energy3000 solar. Der Hersteller wurde heuer als „Top Brand PV” ausgezeichnet.

Das PV-Systemhaus Energy3000 solar baut sein Produktsortiment weiter aus und verstärkt sich im Bereich PV-Module mit drei namhaften Herstellern: JA Solar, LONGi und BISOL.

Mit JA Solar bereichert ab sofort ein weiteres Top-Unternehmen (Tier 1) der internationalen PV-Landschaft das Produktportfolio von Energy3000 solar. Der seit 2005 an der US-Technologiebörse NASDAQ gelistete Hersteller hat bereits mehr als 45 GWp kumulierte PV-Gesamtleistung ausgeliefert und ist aktuell in mehr als 100 Ländern aktiv. Die Geschäftsaktivitäten von JA Solar konzentrieren sich hauptsächlich auf die Produktion von Wafern, Zellen und Modulen, in einzelnen Märkten auch auf die Errichtung von Solarkraftwerken. Energy3000 solar startet die Zusammenarbeit mit ausgewählten Modellreihen aus dem Bereich PV-Module, die durch modernste Technik, hohe Erträge und 12 Jahre Produkt- sowie 25 Jahre lineare Leistungsgarantie überzeugen. Angeboten werden zunächst die monokristallinen Half-Cell Module JAM60S10 mit Multi-Busbar PERC Zelltechnologie in Leistungsklassen von 320 bis 340 Watt sowie das Pendant mit 72 Zellen, die JAM72S01 Reihe, in Leistungsklassen von 365 bis 385 Watt.

LONGi zählt mit 20 Jahren Expertise im PV-Sektor und einer Produktionskapazität von 16 GW zu den führenden Herstellern (Tier 1) für monokristalline Solarmodule. Die neue Serie Hi-MO4 besticht durch Leistungsklassen von 350-380 W, die durch hohe Effizienz und Half-Cut Technologie erzielt werden, sowie mit 12 Jahren Produktgarantie und 25 linearer Leistungsgarantie, wobei LONGi durch den Einsatz spezieller Technologien den jährlichen Leistungsverlust sehr gering halten kann (max. 0,55%).

Die Produkte von BISOL sind „Designed & Manufactured in Europe” und unterliegen strengen Qualitätskontrollen und höchsten Qualitätsstandards. Der Hersteller bietet daher 25 Jahre lineare Leistungsgarantie und 15 Jahre Produktgarantie. Zum wiederholten Mal wurde die BISOL Gruppe heuer in der der europaweiten Erhebung von EuPD Research als „Top Brand PV 2020“ ausgezeichnet. Energy3000 solar bietet die Duplex Serie des Herstellers – eine Familie monokristalliner PV-Module in Half-Cut Ausführung, die in Leistungsklassen von 320-335 W zur Verfügung steht.