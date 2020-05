„Kabellose Geständnisse”: Kopfhörer-Studie von JBL

Unerwartete Verhaltensweisen bei Nutzern von True Wireless-Modellen

„Kabellose Geständnisse”: Kopfhörer-Studie von JBL

Jeder Zweite hat zwar die Stöpsel im Ohr, aber gar keine Musik laufen – eine von mehreren bemerkenswerten Erkenntnissen der jüngsten JBL-Studie.

JBL fördert einige überraschende Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Nutzung von True Wireless-Kopfhörern zutage. Diese basieren auf einer von JBL durchgeführten Studie über das Verhalten junger Europäer (14-35 Jahre) bei der Auswahl und Verwendung von TWS-Kopfhörern.

Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:

Über 50 Prozent der Befragten geben zu, dass sie True Wireless-Kopfhörer verwenden, ohne dass etwas abgespielt wird. Einfach um andere Menschen zu ignorieren.

28 Prozent der TWS-Nutzer tragen ihre Kopfhörer auch während sie mit anderen Menschen zu Abend essen.

Die Generation Z ist sozialer als die Millennials, da 48 Prozent offen für das Teilen ihrer Kopfhörer sind.

Komplett kabellos, aber wie sehr hängen wir an unseren Kopfhörern?

52 Prozent der 14- bis 35-Jährigen in ganz Europa geben zu, dass sie selbst im Schlamm nach einem verloren gegangenen Ohrhörer suchen würden. Etwa wenn er herausgefallen wäre. Damit nicht genug, sogar aus der Toilette würden rund 35 Prozent der Befragten ihren Ohrhörer fischen.

Es gibt außerdem viele Fälle von Ghosting im Zusammenhang mit True Wireless-Kopfhörern. So nutzt mehr als die Hälfte der Befragten ihre Kopfhörer auch, ohne etwas abzuspielen, um andere zu ignorieren. Dies gestanden 54 Prozent der weiblichen Befragten und etwa 45 Prozent der Männer.

Werden die Kopfhörer beim Abendessen im Ohr gelassen?

Mit dem Besitz von TWS-Kopfhörern ändert sich auch das Nutzerverhalten – teils auf überraschende Art und Weise. So geben 28 Prozent der True Wireless-Nutzer zu, dass sie die Kopfhörer auch benutzen, während sie mit anderen am Esstisch sitzen. Allerdings glauben nur 14 Prozent der potenziellen TWS-Besitzer, dass sie sich so verhalten würden.

Für wen werden die Ohrhörer herausgenommen?

Die Verwendung von TWS-Kopfhörern hat ein neues Allzeithoch erreicht. Und damit gehen offensichtlich auch ein paar ungeschriebene Gesetze einher: Die überwältigende Mehrheit der 14- bis 35-Jährigen (85%) nehmen ihre Kopfhörer heraus, um mit Freunden zu sprechen. Auch innerhalb der Familie ist diese Netiquette stark ausgeprägt, denn 89 Prozent der Befragten entfernen für ein Gespräch mit ihren Verwandten die Kopfhörer.

Generation Z sind kontaktfreudige Nutzer von Technologie

Auch zwischen den Generationen gibt es einige Unterschiede in der Verwendung von True Wireless-Kopfhörern. Dabei teilt die jüngere Generation Z viel häufiger einen Ohrhörer mit jemand anderem (48 Prozent der Befragten gegenüber 36 Prozent unter den Millennials). Außerdem sind die Befragten der Generation Z offener für Unterbrechungen und ansprechbar für ihr Umfeld. Nur 36 Prozent der Befragten aus dieser Altersgruppe gab an, dass sie bei eingesetzten Ohrhörern nicht ansprechbar ist. Unter den Millennnials sind die Hälfte der Befragten nicht mehr ansprechbar, sobald sie ihre TWS-Kopfhörer tragen.

