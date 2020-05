„Es gibt Luft nach oben“

Handelsobmann Peter Buchmüller fordert Ende der Maskenpflicht

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 18.05.2020

Nach Ansicht von Handelsobmann Peter Buchmüller drücken Grenzschließungen und fehlenden Touristen, die Maskenpflicht und sinkende Kaufkraft auf die Umsätze im Handel. Erfordert deswegen unter anderem eine Lockerung bei der Maskenpflicht.

Nachdem seit Freitag nun auch die Gastronomie wieder öffnen darf, appelliert der Obmann der Bundessparte Handel in der WKÖ, Peter Buchmüller, an die Österreicher, jetzt nicht dem Handel und der Gastronomie den Geldhahn zuzudrehen. Außerdem fordert er weitere Erleichterungen für die Wirtschaft. So tritt er in einem Gespräch mit der Tageszeitung Kurier für eine weitere Lockerung der Maskenpflicht ein.

Nach dem Shutdown war es der erste Samstag, an dem Handel und Gastronomie wieder geöffnet hatten. Allerdings blieb der für den Handel erhoffte Effekt der Gastro-Öffnung aus. Die Kundenfrequenz in Städten und Einkaufsstraßen lag wohl wegen des schlechten Wetters unter den Erwartungen der Händlerinnen und Händler. Mehr los war dagegen in Einkaufszentren.

Nach Branchen betrachtet lief es besonders für den Lebensmittelhandel gut. Für die anderen Händler gibt es noch sehr viel aufzuholen. Die Grenzschließungen und fehlenden Touristen, die Maskenpflicht und sinkende Kaufkraft drücken nach Ansicht von Buchmüller die Umsätze im Handel.

„Es gibt noch Luft nach oben„, erklärt deswegen Buchmüller und appelliert an die Konsumenten. „Kaufen wir ein, genießen wir im Gasthaus – so sichern und schaffen wir Arbeitsplätze.“ Denn wer jetzt konsumiere, der hilft den Unternehmen, sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und damit dem Land bzw. letztlich sich selbst.

Erleichterung gefordert

In einem Gespräch mit der Tageszeitung Kurier forderte der Handelsobmann zudem eine weitere Erleichterung für den Handel. Dazu gehöre auch eine Lockerung der Maskenpflicht, denn sowohl viele Konsumenten als auch Verkäufer würden sich zunehmend beschweren. Vor allem dem Verkaufspersonal in Beratungsintensiven Branchen wie Möbel-, Mode- oder Sportartikelhandel sei die Maskenpflicht „langsam nicht mehr zuzumuten“.

Buchmüller spricht sich deswegen für eine Lockerung der Maskenpflicht aus, damit die Kauflust der Konsumenten wieder zurückkehre. Buchmüller spricht sich dafür aus, dass das Tragen einer Maske nicht mehr verpflichtend sei, sondern nur noch auf freiwilliger Basis beibehalten werde.