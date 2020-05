Editor's Choice Special Edition vom 03. - 05. September

IFA 2020 „in neuer Form“ und „nicht für die Öffentlichkeit zugänglich“

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 19.05.2020

Die IFA 2020 wird vom 03. - 05. September als „Special Edition“ und nicht für die Öffentlichkeit zugänglich stattfinden. (Foto: IFA, gfu)

Am 21. April 2020 informierte IFA-Veranstalter gfu in einer knappen Mitteilung, dass die IFA 2020 aufgrund des Verbots von Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern, dieses Jahr nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Heute wurde als Alternative ein neues Konzept präsentiert: Es wird von 3. bis 5. September eine dreitätige IFA-„Sonderausgabe“ geben, die aus vier Veranstaltungen besteht, die wiederum nur nach Registrierung oder auf Einladung besucht werden dürfen.

Am 24. April war klar: Die IFA 2020 kann aufgrund des seitens des Landes Berlin kommunizierten Verbots von Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern bis 24. Oktober 2020 nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete Veranstalter gfu laut eigenen Angaben allerdings schon an einem Alternativkonzept und heute wurde es präsentiert.

Von 3. bis 5. September wird es eine IFA 2020 Special Edition geben, basierend auf einem Konzept, bei dem „Gesundheit und Sicherheit höchste Priorität haben“, wie gfu betont. „Die diesjährige Sonderausgabe der IFA, (…), wird alle durch die COVID-19-Pandemie notwendig gewordenen Auflagen berücksichtigen. Eine Teilnahme an der IFA 2020 ist nur nach Registrierung oder auf Einladung möglich. Dadurch wird die Teilnehmerzahl streng limitiert.“

Wie gfu sagt, wird die IFA 2020 „die erste Gelegenheit für die Consumer Electronics- und Home Appliances-Industrie seit dem Ausbruch der Pandemie bieten, neue Produkte und Dienstleistungen direkt den Medien und so auch den Konsumenten sowie dem Handel zu präsentieren.“ Die IFA finde traditionell „zum besten Zeitpunkt für Marken, Hersteller und den Handel auf der ganzen Welt statt: Kurz vor der wichtigsten Verkaufssaison des Jahres, die vom Singles Day über Black Friday und Cyber Monday, bis Weihnachten sowie Chinese New Year reicht“.

„Nach all den Veranstaltungsausfällen der vergangenen Monate braucht unsere Branche dringend diese Plattform, um ihre Innovationen zu präsentieren. Die IFA bietet dafür nicht nur den besten Zeitpunkt, sondern auch noch effiziente Beteiligungsmöglichkeiten“, sagt Jens Heithecker, Executive Director der IFA Berlin. Virtuelle Veranstaltungen seien zwar nützlich, aber ihnen fehle „die menschlich emotionale Verbindung, die Veranstaltungen wie die IFA Berlin so unglaublich wertvoll machen“, so Heithecker weiter.

Das Konzept für die IFA 2020 werde in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Deutschland die Gesundheit und die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleisten, wie gfu verspricht. „Die Messe Berlin wird sicherstellen, dass Abstandsregeln, eine sorgfältige Kontrolle der Teilnehmerzahl und andere wirksame Maßnahmen der öffentlichen Hygiene gewährleistet werden können.“

„Nicht für die Öffentlichkeit zugänglich

Aufgrund der aktuell bestehenden Regelungen werde die IFA 2020 nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein, sondern als reine Einladungsveranstaltung durchgeführt, wie der Veranstalter erläutert.

Eine IFA – Vier Veranstaltungen

Die diesjährige IFA wird aus vier eigenständigen Veranstaltungen bestehen. Aktuell sind nicht mehr als 1.000 Teilnehmer pro Tag für jede Veranstaltung geplant.

Gfu dazu: „Auf dieser Basis können die Veranstalter eine gesicherte Umgebung planen, hoffend, dass sich die allgemeinen Rahmenbedingungen bis zur Veranstaltung weiterhin verbessern.“

Die vier Veranstaltungen der IFA 2020 sind:

1.) IFA Global Press Conference

Die IFA hat ihre Global Press Conference, die normalerweise im April stattfindet, in den September verlegt und in eine globale Plattform für Innovation und Technologie entwickelt. Zur IFA Global Press Conference werden rund 800 Journalisten aus mehr als 50 Ländern nach Berlin eingeladen, so dass die Hersteller ihre neuesten Produkte und Technologien live und direkt vor Ort präsentieren können.

Alle Keynotes und Unternehmenspressekonferenzen finden nur auf den von der IFA kuratierten Keynote-Bühnen statt. Dadurch werde auch die Anzahl der Produktionsmitarbeiter vor Ort gering gehalten und sichergestellt, „dass sowohl auf der Bühne, als auch im Plenumsbereich für die Medien höchste Hygienestandards eingehalten werden“, so gfu.

Zusätzlich zu den Unternehmenspressekonferenzen wird für die Industriepartner die Möglichkeit bestehen, „intelligente“ Unternehmens- und Markenpräsentationen anzufertigen, um diese in Interviews und weiterführenden Gesprächen mit Medienvertretern vorzustellen.

2.) IFA NEXT trifft auf IFA SHIFT Mobility

Anlässlich der Spezialausgabe der IFA 2020 kombiniert die IFA ihre beiden Innovationsplattformen – IFA Next und IFA SHIFT Mobility – zu einem exklusiven Live-Event für die internationale Tech-Community. gfu beschreibt: „Die Veranstaltung bringt Technologie-Startups und Unternehmen aus dem Bereich der vernetzten Mobilität zusammen. Die neue Plattform verschafft ihnen so nicht nur die dringend benötigte Öffentlichkeit, sondern auch wichtige Industriekontakte. Für Innovatoren, Disruptors, Tech-Journalisten und digitale Influencer wird dies die wichtigste Veranstaltung des Jahres sein, an der sie teilnehmen können.“

3.) IFA Global Markets

„In den letzten drei Jahren hat sich IFA Global Markets zur größten europäischen Sourcing-Plattform für OEMs und ODMs entwickelt“, so der Veranstalter und: „Nun wird sie in diesem Jahr die erste spezielle Sourcing-Messe der Welt sein. Die Botschaft der IFA-Partner aus der Industrie war klar: Sie brauchen eine Sourcing-Plattform, um ihre Lieferketten, die von der Unterbrechung durch die COVID-19-Pandemie betroffen sind, wiederherzustellen und zukunftsorientiert neu aufzustellen.“

4.) IFA Business-, Retail- und Meeting-Lounges

Die IFA Berlin gilt jedes Jahr als einer der wichtigsten Marktplätze für Consumer Electronics und Home Appliances. Auf der IFA 2019 beispielsweise betrug das Ordervolumen laut gfu rund 4,7 Milliarden Euro.

Aufgrund der Pandemie werde es in diesem Jahr unmöglich sein, dieses Ordervolumen zu wiederholen, wie gfu sagt. „Um den Herstellern die dringend benötigte Möglichkeit zu bieten, den Handel vor der verkaufsstärksten Saison des Jahres zu treffen und sich mit den Geschäftspartnern austauschen zu können, veranstaltet die IFA Berlin dieses Jahr die IFA Business-, Retail- und Meeting-Lounges als Treffpunkt und Marktplatz für Industrie und Handel.“

Virtuelles IFA-Erlebnis

Da die Messe Berlin davon ausgehen muss, dass zum Zeitpunkt der IFA weiterhin vereinzelt Reisebeschränkungen bestehen werden, plant die IFA, die Veranstaltungen durch virtuelle Streaming- und Chatangebote zu begleiten. „Aber auch eine Limitierung der Besucherzahlen je Veranstaltung wird eine digitale IFA Experience notwendig und sinnvoll machen“, ergänzt gfu.

Alle Register gezogen

Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu Consumer & Home Electronics GmbH, Veranstalterin der IFA, begrüßt das neue Konzept: „Die IFA Berlin ist die wichtigste Veranstaltung für die Consumer Electronics- und Home Appliances-Branche. In den vergangenen Wochen haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem IFA-Team ein Konzept entwickelt, das allen unseren Industriepartnern die nötige Plattform bietet, um ihre Innovationen zu präsentieren.“

Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin: „Unser IFA-Team hat wirklich alle Register gezogen. Ich bin unglaublich stolz darauf, wie es diese Herausforderung angegangen ist und eine überzeugende Lösung für die IFA 2020 gefunden hat.“