Appell von Jochen Flicker, Sparte Gewerbe und Handwerk:

„Wir dürfen die Lehrlingsausbildung nicht vergessen“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 25.05.2020

Der neue Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Jochen Flicker appelliert: „Trotz der derzeit extrem angespannten Wirtschaftslage darf die Ausbildung von Lehrlingen keineswegs zu kurz kommen oder gar aufgegeben werden.“

Die Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat seit Mitte Mai einen neuen Obmann: Jochen Flicker heißt der Mann und er folgt in dieser Position Wolfgang Ecker.

Jochen Flicker appellierte an die rund 52.000 Mitgliedsbetriebe seiner Sparte mit mehr als 130.000 Beschäftigten: „Trotz der derzeit extrem angespannten Wirtschaftslage darf die Lehrlingsausbildung keineswegs zu kurz kommen oder gar aufgegeben werden. Ich weiß, dass die niederösterreichischen Wirtschaftstreibenden momentan genug ernste Probleme haben, die gelöst werden müssen. Gerade deshalb aber dürfen wir nicht auf die Ausbildung der Lehrlinge vergessen.“

Gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst sagt der neue Spartenobmann: „Ausbildungsaktivitäten, die man zurückschraubt, machen sich spätestens in zwei bis drei Jahren bemerkbar. Mit weitreichenden Folgen. Gut ausgebildete Facharbeiter gehören genauso zum Grundstock jedes erfolgreichen Unternehmens wie eine entsprechende Liquidität oder ein durchdachter Business-Plan. Junge Leute, die einen Beruf erlernen wollen, brauchen attraktive Anreize, die ihnen helfen, ihren Wunschberuf zu finden und letztlich auch zu erlernen.“

Dem dualen Lehrlings-Ausbildungssystem stellt Jochen Flicker ein sehr gutes Zeugnis aus. Insbesondere würdigt er Aufgaben, die weit über den normalen Arbeitsalltag hinaus gehen. „Wir sind regelmäßig bei Lehrlings-Europa- und -Weltmeisterschaften vertreten und können dort mit Stolz zahlreiche Erfolge vorweisen.“ Dabei sei es für junge Leute gar nicht so einfach, vor einer Jury und vor Publikum in aller Ruhe unter Beweis zu stellen, was sie erlernt haben.

Als besonders wichtig für eine praxisorientierte Ausbildung erachtet Jochen Flicker den bunten Mix an Firmengrößen, der das Gewerbe und Handwerk prägt. Vom Familienunternehmen, wo der Chef selber mitarbeitet, bis zu Großbetrieben mit einer vierstelligen Mitarbeiterzahl sei in dieser Sparte der NÖ Wirtschaftskammer alles vertreten.