„Marktfrische für zu Hause“ bis Ende Juli 2020

Liebherr BioFresh Cashback-Aktion

27.05.2020

Unter dem Titel „Marktfrische für zu Hause“ bietet Liebherr von 1. Juni bis 31. Juli bis zu 200 Euro Cashback auf ausgewählte Kühl- und Kühl/Gefrierschränke.

Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit sind zwei große Trends. Liebherr kommt mit seiner BioFresh-Technologie beiden nach. Von 1. Juni bis 31. Juli 2020 bekommen Käufer eines Liebherr Kältegerätes nun bis zu 200 Euro zurück. Der Handel wird am POS unterstützt.

Immer mehr Verbraucher achten auf eine ausgewogene Ernährung mit frischen und hochwertigen Lebensmitteln. Hier spielt nicht nur das eigene Wohlbefinden eine entscheidende Rolle, sondern auch die Umwelt und Ressourcenschonung, insbesondere die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung – „ein Thema, das auch in der öffentlichen Diskussion von Bedeutung ist“, sagt Liebherr und: „Vor allem wenn man bedenkt, dass von einem österreichischen Haushalt jährlich Lebensmittel im Wert von etwa 300 bis 400 Euro weggeworfen werden.“ Liebherr macht die Dringlichkeit des Themas mit weiteren Zahlen deutlich: Pro Kopf fallen jährlich 19 Kilo vermeidbare Lebensmittelabfälle an. 28% Obst und Gemüse werden weggeworfen.

Mit der BioFresh-Technologie kann man etwas dagegen tun. „Durch die Kombination von optimaler Luftfeuchtigkeit und einer niedrigeren Temperatur bei knapp über 0 °C wird das ideale Lagerklima für frische Lebensmittel geschaffen. Das Ergebnis: extralange Haltbarkeit der Lebensmittel und deren wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Mineralien“, erklärt der Kühlpro.

„Für jeden Bedarf die richtige Technologie“

Liebherr hat BioFresh bereits in den 90er Jahren entwickelt und patentiert. Seitdem wurde intensiv geforscht und die Technologie weiterentwickelt. Heute bietet Liebherr seinen Kunden „für jeden Bedarf die richtige BioFresh-Technologie“, so das Versprechen. Liebherr sagt dazu: „Mit dem neuen Fish & Seafood-Safe kommen Fischliebhaber auf Ihre Kosten, denn hier lagern frischer Fisch und Meeresfrüchte bei –2 °C unter idealen Bedingungen. Fleisch, Wurst, Käse und Milchprodukte sind im DrySafe in trockener Umgebung bei knapp über 0 °C ideal aufgehoben. Für alle, die viel Obst und Gemüse lieben, ist der HydroSafe die beste Wahl. Hier bewahrt unverpacktes Obst und Gemüse seine eigene Feuchtigkeit länger und bleibt damit länger knackig und appetitlich. Dazu kommt: Durch die verlängerte Haltbarkeit der Lebensmittel muss deutlich weniger weggeworfen werden und der Kunde seltener einkaufen gehen.“

200 Euro Cashback

Von 1. Juni bis 31. Juli bietet Liebherr nun bis zu 200 Euro Cashback. Und so einfach geht’s:

Der Kunde kauft ein BioFresh-Modell aus dem Aktionsprogramm im Zeitraum vom 1.6. bis 31.7.2020. Nach dem Kauf registriert er sich online mit der Seriennummer unter home.liebherr.com/Aktionen bis spätestens 31.10.2020. Die Auszahlung der Prämie erfolgt innerhalb von drei Wochen nach der Registrierungsbestätigung über einen Dienstleister von Liebherr.

Das Aktionsprogramm umfasst 63 Modelle von Kühl- und Kühl/Gefrierschränken. Die Kunden bekommen je nach Modell 100, 150 oder 200 Euro zurück.

Liebherr stellt dem Handel aufmerksamkeitsstarke POS-Materialien zur BioFresh-Kampagne „Marktfrische für zu Hause“ zur Verfügung – Aufkleber, Folder, Tabellen, etc. Der Kühlpro dazu: „In einem frischen und emotionalen Look & Feel bewerben wir die vielfältigen Produktvorteile der Biofresh-Technologie am Point of Sale, online und im Printbereich. Die Vorteile der BioFresh-Cashback-Aktion kommunizieren wir zusätzlich in einer breit angelegten Crossmedia-Kampagne und unterstützen Sie aktiv beim Verkauf der Liebherr-Geräte.“