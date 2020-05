Regro und Schäcke ab 2. Juni unter einem Dach

Neuer, moderner Rexel-Standort in Klagenfurt

Wolfgang Schalko | 28.05.2020

In der Ebentaler Straße in Klagenfurt beziehen Schäcke und Regro ab kommenden Dienstag einen gemeinsamen neuen Rexel-Standort.

Rexel Austria investiert laufend in die Weiterentwicklung der regionalen Kundenservices. Ab 2. Juni 2020 bietet die neue Rexel Niederlassung Klagenfurt mit einer neuen Regro Filiale und einem modernen Schäcke Abholstandort ein noch attraktiveres Einkaufserlebnis.

Ab 2. Juni setzt die Rexel Niederlassung in Klagenfurt neue Maßstäbe in der Kundenbetreuung. Regro Klagenfurt, Spezialist für Produkte und Dienstleistungen für Industrie, Infrastruktur und Facilitymanagement, und der Schäcke Abholstandort Klagenfurt beziehen in der Ebentaler Straße 170 gemeinsam einen neuen, modernen Standort.

„Nach intensiven Investitionen in Salzburg, Wien, Graz und Innsbruck setzen wir nun auch in Klagenfurt als österreichischer Marktführer im Elektrogroßhandel ein zukunftsweisendes Zeichen in Richtung Modernität und Digitalisierung. Dadurch entwickeln wir die lokale Nahversorgung unserer Kunden in Industrie und Gewerbe stetig weiter“, bekräftigt Hans-Peter Ranftl, CSO von Rexel Austria.

Nahversorgung vor Ort

„Der neue Standort mit modernsten Büroräumlichkeiten stärkt unsere regionale Markenpräsenz bei unseren Kunden aus Industrie, Infrastruktur und Facilitymanagement. Auch den Schäcke Kunden bieten wir nun ein modernes und attraktives Einkaufserlebnis, das sich an ihren Bedürfnissen orientiert“, freut sich Gerhard Hafner, Verkaufsleiter Industrie & Facilitymanagement Kärnten und Osttirol.

Das Abhollager, das Kunden der beiden Rexel-Vertriebsmarken Schäcke und Regro nutzen können, stellt auch hinkünftig ein auf Abholung, Sofortkauf und Störungsbehebungsbedarf abgestimmtes Warensortiment zur Verfügung. Dazu sind mehr als 4.000 Artikel sofort vor Ort verfügbar. Innerhalb von 24 Stunden nach Bestellung stehen auch alle im Rexel Zentrallager bestandsmäßig geführten Artikel (aktuell über 42.000) für Kunden zur Abholung bereit.