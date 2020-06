Rapp folgt Palfy

Neue Vertriebsleitung für Philips TV & Sound in Österreich

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 02.06.2020

Wolfgang Palfy, bisheriger Vertriebsleiter von Philips TV in Österreich geht in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Dietmar Rapp (im Bild), der sich zum Ziel gesetzt hat, Philips Audioprodukte breit in den österreichischen Markt einzuführen und den TV-Bereich zu stärken. Er strebt es laut eigenen Angaben an, es mit Philips TV unter die TOP 3-Anbieter im österreichischen Markt zu schaffen. (Foto: TP Vision)

Die letzten Jahre verantwortete Wolfgang Palfy den Vertrieb von Philips TV in Österreich. Nun geht er in Ruhestand und übergibt mit 1. Juli 2020 an Dietmar Rapp.

Bei TP Vision in Österreich wird die Verantwortung für den Vertrieb von Philips TV & Sound in neue Hände übergeben. Wolfgang Palfy, der den Vertrieb in den letzten Jahren leitete, wird das Unternehmen mit 30. Juni 2020 verlassen und in den Ruhestand wechseln.

TP Vision sagt über Palfy: „Über viele Jahre gestaltete er in zahlreichen nationalen wie auch internationalen Führungspositionen die Entwicklung von Philips in Österreich. Zu TP Vision und damit zurück zu Philips TV kehrte Palfy im Jahr 2017. Er übernahm die Verantwortung für den österreichischen Markt zu einem schwierigen Zeitpunkt, stabilisierte die Geschäfte und traf wichtige Weichenstellungen für die Zukunft.“

Wolfgang Palfy folgt ab dem 1. Juli 2020 Dietmar Rapp. Dafür hat er sich enorm ambitionierte Ziele gesetzt, wie TP Vision informiert: „Dazu gehört die breite Markteinführung der Philips Audioprodukte genauso, wie die Stärkung des TV-Bereichs, der wieder an die TOP 3-Anbieter im österreichischen Markt herangeführt werden soll.“ Dietmar Rapp blicke auf langjährige Erfahrung in der Branche zurück, wie TP Vision weiter beschreibt. „Er war sowohl auf Herstellerseite als auch im Handel in verschiedenen leitenden Positionen tätig.“

Murat Yatkin, Managing Director TP Vision DACH ergänzt: „Ich freue mich sehr, dass wir Dietmar Rapp für diese Aufgabe gewinnen konnten und freue mich auf die Zusammenarbeit. Mein herzlicher Dank geht an Wolfgang Palfy, dem ich auch im Namen der Kollegen alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt wünsche.“