Gemeinsame Leidenschaft Kochen

Markenpartnerschaft zwischen Groupe SEB und FOODBOOM

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 03.06.2020

(Bild: Screenshot foodboom.de)

Die Groupe SEB geht eine Markenpartnerschaft mit FOODBOOM ein. Genauer gesagt setzen die Digital Food Publisher von FOODBOOM ab sofort auf Küchengeräte der Marken Krups und Tefal.

Ab sofort finden sich die Geräte der Marken Krups und Tefal in den Online-Angeboten von FOODBOOM. Die Digital-Food-Publishing-Experten werden für ihre Content-Produktion im Bereich Small Domestic Appliances in mehreren Kategorien exklusiv auf die beiden Marken der Groupe SEB zurückgreifen.

Zum Einsatz kommen beispielsweise Waffeleisen, die „Cake Fcatory“ von Tefal, eine Eismaschine sowie die Küchenmaschine Krups „Master Perfect Gourmet“. FOODBOOM-Nutzer können sich auf thematische Schwerpunkte wie „Backen mit Kindern“ oder „leckere Sonntagskuchenrezepte“ freuen. Daneben gibt es Trends, Anregungen, Tipps und Tricks der Experten

FOODBOOM

2015 als Startup gegründet, umfasst die FOODBOOM-Community mittlerweile über 4.000 Rezepte, 1,6 Millionen Follower in den sozialen Medien und erreicht monatlich rund 10 Millionen User. Zusätzlich zur eigenen Homepage und App spielt FOODBOOM seine Inhalte auch über Facebook, Instagram Posts und Insta Stories aus. Die erste gemeinsame Kampagne zur Cake Factory soll bereits mehrere Millionen Impressionen erzielt haben.

„Mit FOODBOOM haben wir einen tollen Partner gefunden, der seine Kunden kennt und versteht, großartigen Food-Content erstellt, diesen kanalübergreifend und zielgruppengerecht ausspielt und – so wie auch wir – ein ‚Foodie by Heart‘ ist. Ich freue mich daher sehr, dass Krups und Tefal nun exklusive Partnermarken von FOODBOOM sind. Denn auch wir möchten mit unseren innovativen Küchengeräten dafür sorgen, dass Kochen nicht nur einfach und unkompliziert ist, sondern vor allem Spaß macht und kulinarische Glücksmomente hervorzaubern kann,“ kommentiert Astrid Duhamel, Head of Communication & Digital DACH bei Groupe SEB.