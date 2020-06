Studie: Recycling-Wissen und -Bewusstsein von Verbrauchern

„Österreicher haben das beste Wissen über fachgerechte Entsorgung“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 04.06.2020

Wie Recycling-bewusst sind die Verbaucher und über welches Recycling-Wissen verfügen sie? Diesen Fragen ging man in einer, von EucoLight (in der auch UFH Mitglied ist) beauftragten, Studie nach. Konsumenten aus fünf europäischen Ländern wurden dazu befragt. Die Österreicher schnitten im internationalen Ländervergleich gut ab.

Im Auftrag von EucoLight, der europäischen Vereinigung von Sammel- und Verwertungssystemen für Altlampen, in der auch UFH Mitglied ist, wurde eine Studie über das Recycling-Wissen und -Bewusstsein von Verbrauchern durchgeführt. Konsumenten aus fünf europäischen Ländern wurden dazu befragt, was sie über die Entsorgung von alten oder defekten Elektrogeräten, Lampen und Batterien überhaupt wissen und wie sie diese tatsächlich im Alltag entsorgen. Die Österreicher zeigen dabei im internationalen Ländervergleich großes Recycling-Bewusstsein: „Sie sehen getrennte Abfallsammlung als sehr wichtig an und wissen über ihre Pflichten und die richtige Entsorgung sehr gut Bescheid. Vor allem kommunale Sammelstellen sind dabei ihre erste Anlaufstelle“, so die Studienautoren.

Ergebnisse im Detail

Zwei Drittel der Befragten geben an, dass die getrennte Sammlung und das Recycling von Abfällen wichtig im Kampf für den Umwelt- und Klimaschutz ist. 67% der Österreicher wissen, dass das ihre persönliche Aufgabe ist und unterstützten das mit ihrem Recycling-Verhalten. Marion Mitsch, Geschäftsführerin der UFH Holding und Vize-Präsidentin von EucoLight erklärt: „Jeder von uns ist in der Verantwortung im Sinne des Umwelt- und Klimaschutzes zu handeln. Umso erfreulicher ist das Ergebnis, dass sich die Österreicher dieser Verantwortung bewusst sind und auch entsprechend handeln.“

Richtig entsorgen – kommunale Sammelstellen erste Anlaufstelle

Wie und wo sie alte oder defekte Elektrogeräte, Lampen und Batterien richtig entsorgen können, wissen drei Viertel aller Befragten. Bei den Österreichern ist der Anteil sogar noch höher: Durchschnittlich 88% der Österreicher wissen über die fachgerechte Entsorgung von Lampen Bescheid. Über 84% der Österreicher wissen über die fachgerechte Entsorgung von Elektroaltgeräten wie Waschmaschinen oder elektrische Zahnbürsten Bescheid. Fast alle Österreicher (97%) sind mit der korrekten Sammlung von Batterien vertraut. „Die Österreicher haben im Ländervergleich das beste Wissen über fachgerechte Entsorgung. Das zeigt, dass wir absolut auf dem richtigen Weg und ein Vorbild für ganz Europa sind“, betont Marion Mitsch.

Die kommunalen Sammelstellen werden von der Mehrheit der befragten EU-Bürger sehr gut angenommen, wie die Studie auch zeigt. 71% der Österreicher nutzen regelmäßig eine oder mehrere der über 2000 kommunalen Sammelstellen. Mehr als zwei Drittel der Befragten sind mit deren Lage (Distanz zu ihrem Zuhause) und dem Service (zB Öffnungszeiten) zufrieden.