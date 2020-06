Finanzexperte und ehemaliger AGES-Geschäftsführer

Wolfgang Hermann ist neuer VKI-GF

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 04.06.2020

Der neue VKI-GF Wolfgang Hermann verfügt über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen gesundheitlicher Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. (© Fotostudio Semrad)

Mit 2. Juni wurde Wolfgang Hermann zum alleinigen Geschäftsführer des Vereins für Konsumenteninformation bestellt. Er folgt damit Josef Kubitschek und Rainer Spenger nach. Der 56jährige gilt als Spezialist für Finanzen und Unternehmensführung. Die Herausforderungen für den neuen Geschäftsführer sind vielfältig: Vorrangig zu klären ist die offene Frage einer langfristig gesicherten Finanzierung des Vereins in Verbindung mit einer organisatorischen Neuaufstellung.

„Mein Ziel ist es, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VKI sowie mit den politischen Entscheidungsträgern eine gute Lösung zu erarbeiten, die eine optimale Verbraucherinformation und einen funktionierenden Konsumentenschutz auch weiterhin sicherstellen kann“, betont Wolfgang Hermann. „Denn nicht zuletzt hat die Corona-Krise deutlich gemacht, wie wichtig eine Konsumentenschutzorganisation ist, die nah an den Konsumentinnen und Konsumenten ist und sich für deren Interessen einsetzt.“

Hermann ging in einem Auswahlverfahren des Personalberatungsunternehmens Deloitte als Erstgereihter hervor. Er war zuletzt als Geschäftsführer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie als Direktor des Bundesamtes für Ernährungssicherheit (BAES) tätig. Zu den weiteren Stationen seiner beruflichen Laufbahn zählen unter anderem die Bundesgeschäftsführung des Verbandes BIO Austria sowie die Geschäftsführung der NEUSTART Österreich und der NEUSTART GmbH Baden-Württemberg. Zudem war Wolfgang Hermann langjährig im gehobenen Rechnungsdienst im Sozialministerium tätig und als Vortragender an Fachhochschulen und Universitäten aktiv.

Diese Erfahrung hebt dann auch Gabriele Zgubic, Präsidentin des Aufsichtsrates des VKI bei ihrer Begrüßung des neuen Geschäftsführers hervor. „Wolfgang Hermann verfügt nicht nur über fundierte Kenntnisse im Bereich Finanzen und Unternehmensführung, sondern auch über umfangreiche Erfahrungen im Bereich gesundheitlicher Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. All das sind ideale Voraussetzungen für die Bewältigung der Herausforderungen, denen sich der VKI gegenüber sieht“, erläutert Zgubic. „An dieser Stelle möchte ich aber auch den bisherigen Geschäftsführern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des VKI für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren danken. Sie haben sich unermüdlich für den Weiterbestand des VKI eingesetzt und auch thematisch bereits zahlreiche Weichen gestellt, die es für eine moderne Konsumentenorganisation im Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel braucht. So wurde verstärkt der Fokus auf Datenschutz, Online–Handel, grenzüberschreitende Konsumentenrechte, aber auch Nachhaltigkeit gelegt. In weiterer Folge geht es nun um eine organisatorische und inhaltliche Modernisierung sowie darum, die Finanzierung des VKI auf sichere Beine zu stellen.“