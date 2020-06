Hot! Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für den Vertrieb im Elektrohandel, Steiermark. in Steiermark

Electrolux: AD in der Steiermark gesucht

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 05.06.2020

Electrolux sucht einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für den Vertrieb im Elektrohandel in der Region Steiermark.

„Werden Sie Teil unseres österreichischen Vertriebsteams und fördern Sie die Verkaufszahlen in Ihrer Region. Dafür arbeiten Sie eng mit Ihren Kunden aus dem Elektrohandel zusammen und platzieren die Stärken unserer Produkte in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit, Qualität, Ertrag und Mehrwert.“ Mit diesem Aufruf sucht Electrolux einen neuen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für den Elektrohandel in der Steiermark.

Das sind Ihre Aufgaben

Als neuer Kollege verantworten Sie die Zielerreichung in Ihrem Vertriebsgebiet und betreuen die Electrolux-Handelskunden. Sie übernehmen selbst Ihre Routenplanung und verfolgen eine ergebnisorientierte Verkaufsstrategie. Sie fördern die Bestandskunden des Unternehmens und ergreifen zielführende Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden. Sie identifizieren Möglichkeiten zu gemeinsamen Aktionen und präsentieren die Produkte der Marken AEG und Zanussi. Sie haben kontinuierlich die Marktentwicklung im Blick und tragen mit frischen Ideen aktiv zum Erfolg von Electrolux bei.

Das bringen Sie mit

Sie sind motiviert, erfolgreich zu sein und setzen sich selbst ambitionierte Ziele. Sie setzen Ihr analytisches Geschick und Ihre Kommunikationsstärke ein, um den Kunden zu erreichen.

Sie schauen über den Tellerrand hinaus, hinterfragen eingefahrene Wege und finden neue Lösungen. Sie positionieren sich als verlässlicher Partner – „für Ihre Kunden ist Ihnen kein Weg zu weit“, so Electrolux.

Ihre Qualifikation und Erfahrungen

Electrolux erwartet vom neuen Außendienstkollegen

Eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung

Erfahrung im Vertrieb von Konsumgütern

idealerweise bereits Erfahrung aus dem Elektrohandel

Gute MS-Office Kenntnisse und Digitalkompetenz

Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Ein Führerschein der Klasse B ist erforderlich!

Für diese Vollzeitanstellung bietet Electrolux ein Mindestbruttogehalt ab 2.600 Euro pro Monat plus Erfolgsprämie. „Eine Überzahlung ist selbstverständlich möglich, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung“, ergänzt das Unternehmen.

Interessierte schicken ihre Bewerbung inklusive Foto und Lebenslauf bitte an Heidi Ertl unter heidi.ertl@electrolux.com



Unternehmen Electrolux Kontakt Heidi Ertl, heidi.ertl@electrolux.com Link