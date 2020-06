ABUS Touch: Fingerabdruck statt Schlüssel

Innovatives Vorhangschloss

Das ABUS Touch 56/50 ist das erste Vorhang­schloss des Sicherheitsspezialisten ABUS, das mittels individuellem Fingerabdruck statt mit einem Schlüssel entriegelt wird. Das batteriebetriebene Schloss verfügt über einen Bügel aus gehärtetem Stahl und ist mit einem 360°-Sensor ausgestattet, der bis zu 10 verschiedene Fingerabdrücke erkennt. So bietet das Schloss vielseitige Anwendungs­möglichkeiten für Familien, Vereine und Kleingewerbe.

Ob Schließfach im Fitnessstudio, Spind in der Schule oder Materialkiste in der Werkstatt. Es gibt viele Orte, an denen ein Vorhangschloss unverzichtbar ist. Wird ein solches Schloss normalerweise mittels Schlüssel bedient, öffnet man das ABUS Touch mit einem einzigartigen „Schlüsselersatz“: dem biometrischen Fingerabdruck. Erkennt das Schloss den zuvor eingelernten Fingerabdruck, entriegelt es in weniger als einer halben Sekunde vollautomatisch. Dabei können bis zu 10 verschiedene Fingerabdrücke eingelernt werden, so dass auch weitere Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen Zugriff auf das Schloss haben. Die eingelernten Fingerabdrücke können zudem jederzeit problemlos gelöscht und durch neue ersetzt werden. Ein deutlicher Vorteil gegenüber der Bedienung mit Schlüsseln, die in diesem Fall eingesammelt werden müssen. Auch der vergessene oder verlorene Schlüssel gehört mit diesem Schloss der Vergangenheit an, da man den „Schlüsselersatz“ immer dabei hat.

Schloss informiert mit LED über aktuellen Status

Um das Ein- oder Auslernen von Fingerabdrücken im Schloss zu erleichtern, ist der Sensor von einer LED eingefasst, die mittels verschiedener Farben durch den Vorgang leitet.

Zudem informiert diese LED auch über einen niedrigen Batteriezustand. Falls man es versäumt, trotz des Hinweises die Batterien rechtzeitig zu wechseln – kein Problem: auch bei restlos entleerten Batterien bleiben die gespeicherten Fingerabdrücke erhalten und werden nach dem Einsetzen der neuen Batterien weiterhin erkannt.

„Das VHS Touch ist eine tolle Ergänzung des bestehenden Vorhangschloss Sortiments und wird unsere Kunden begeistern. Es kombiniert eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten mit der gewohnt hochwertigen ABUS Qualität“, so Roland Huber, Geschäftsführer von ABUS Austria.