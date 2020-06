ECC Köln, Safaric Consulting: Leitfaden zur Orientierung

Anwendung von KI im Einzelhandel

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 08.06.2020

Zusammen mit Safaric Consulting beschreibt und bewertet das ECC Köln im Einzelhandel bereits umgesetzte Use Cases für KI aus den Bereichen Point of Sale, Preis- und Aktionsmanagement, Sortimentsmanagement und Stammdatenmanagement. (Grafik: ECC Köln, Safaric Consulting)

Das ECC Köln erstellte in Zusammenarbeit mit Safaric Consulting den neuen Leitfaden „Künstliche Intelligenz – Mit welchen Use Cases sollte sich der deutsche Food-, Near-Food- und Do-It-Yourself-Handel befassen?“, der eine Orientierung zu vielversprechenden Anwendungsfällen – wie zB der kassenlose Supermarkt - von Künstlicher Intelligenz im Handel geben soll.

Künstliche Intelligenz zählt zu den wichtigsten Zukunftsthemen. „Während 2016 der weltweite Umsatz von KI-Anwendungen noch bei 3,2 Mrd. US-Dollar lag, wird der Umsatz bis 2025 auf 89,8 Mrd. US-Dollar prognostiziert. Im Einzelhandel – sowohl online als auch stationär – bieten sich interessante Einsatzmöglichkeiten für KI“, sagt das (zum IFH Köln gehörende) ECC Köln, das gemeinsam mit Safaric Consulting den Leitfaden „Künstliche Intelligenz – Mit welchen Use Cases sollte sich der deutsche Food-, Near-Food- und Do-It-Yourself-Handel befassen?“ erstellte und dabei vielversprechende Anwendungsfälle von Künstlicher Intelligenz im Handel aufzeigt. Genauer gesagt werden im Einzelhandel bereits umgesetzte Use Cases für KI aus den Bereichen Point of Sale, Preis- und Aktionsmanagement, Sortimentsmanagement und Stammdatenmanagement beschrieben und bewertet. „KI ist als Buzzword in aller Munde. Einige Handelsunternehmen haben bereits Projekte in diesem Bereich gestartet, viele stehen noch am Anfang und sehen sich mit Herausforderungen technologischer, prozessualer, organisatorischer, aber auch kultureller Art konfrontiert“, so Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer am IFH Köln.

Der stationäre Handel stehe vor der Herausforderung, den Wünschen der Konsumenten im digitalen Zeitalter gerecht zu werden, wie die Studienautoren sagen. KI am Point of Sale erlaube Elemente aus dem Onlinehandel in die stationäre Welt zu übertragen. Als Beispiel, wie der stationäre Handel zum Onlinehandel aufschließen könnte, wird der kassenlose Supermarkt angeführt: „Ein kassenloser Supermarkt arbeitet mit KI-getriebenen Kameras, Sensoren und Algorithmen. Zunächst wird registriert, welche Produkte entnommen werden. Da das System die entnommenen Produkte erkennt, müssen diese an der Kasse nicht mehr gescannt werden. Die Kosten werden beim Verlassen des Geschäfts direkt über die Supermarkt-App abgerechnet“, beschreibt das ECC Köln.

Handlungsempfehlungen für die Einführung Künstlicher Intelligenz

Künstliche Intelligenz braucht qualitativ gute Daten. „Ohne eine entsprechende Qualität können diese nicht sauber verarbeitet und für den KI-basierten Lernprozess genutzt werden“, so die Studienautoren und: „Daten aus Loyalitätsprogrammen sind zum Beispiel Voraussetzung für kundenindividuelle Lösungen am Point of Sale. Grundsätzlich sollte sich der Einsatz einer KI-basierten Lösung am Nutzen für die Kunden orientieren, indem die Lösung beispielsweise das Einkaufserlebnis verbessert. Außerdem muss bei der Ausgestaltung der konkreten Anwendungsfälle auf Bedenken der Konsumenten geachtet werden.“

Möglichkeiten und Komplexität groß

„Die Möglichkeiten von KI sind groß, die Komplexität aber auch. Daher sollte immer eine langfristige Strategie verfolgt werden. Der Einführungsaufwand bei einigen Lösungen ist häufig überschaubar, bei gleichzeitig hohem Nutzen. So können Handelsunternehmen schnell erste Erfahrungen mit KI sammeln und sich für komplexere Lösungen vorbereiten“, empfiehlt Dr. Alexander Safaric, CEO bei Safaric Consulting.