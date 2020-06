24 Zoll Full-HD-Display mit hohem ergonomischem Komfort

BenQ: Neuer Business-Monitor BL2483TM

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.06.2020 |

Der neue Business-Monitor BenQ BL2483TM punktet mit hohem ergonomischem Komfort – er fördert eine gesunde Sitzhaltung und schont die Augen des Betrachters.

BenQ stellt mit dem BL2483TM ein wahres Multitalent für das Business-Umfeld vor, das für die Gestaltung ergonomischer Bildschirmarbeitsplätze in Unternehmen konzipiert wurde. Der neue Monitor der BL-Serie mit einer Bildschirmdiagonale von 60,96 cm / 24 Zoll und einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 im 16:9 Format, schont die Augen und verbessert die Haltung am Arbeitsplatz durch seine individuelle Anpassbarkeit.

Das Display BL2483TM verfügt über zahlreiche Einstellmöglichkeiten in Höhe und Neigungswinkel sowie über die Pivot-Funktion, was ihn besonders interessant für Arbeitsplätze macht, wo viele Dokumente gesichtet werden. Um bis zu 140 mm lässt sich das neue Business-Display schnell und einfach in der Höhe verstellen und an die persönliche Sitzposition des Nutzers anpassen. Zusätzlich kann der Neigungswinkel im Bereich zwischen -5° und +35° nach vorne und hinten variiert sowie das Display um bis zu 175° zu beiden Seiten geschwenkt werden, um beste Sicht auf das Display zu gewährleisten. Im Bereich Ergonomie punktet der Business-Monitor BL2483TM neben seiner physikalischen Anpassbarkeit auch mit seinen Eye-Care-Features, z. B. mit der Low Blue Light-Technologie, Flicker Free, Brightness Intelligence und dem Color Weakness-Mode.

Der BL2483TM optimiert mit dem integrierten ePaper-Mode den Kontrast von Schwarz und Weiß so, dass auf dem Bildschirm dargestellte Texte für den Betrachter leichter und angenehmer lesbar sind. Die Low Blue Light-Technologie von BenQ filtert schädliches blaues Licht heraus und vermeidet auf diese Weise effektiv Irritationen und eine vorzeitige Ermüdung der Augen – selbst an langen Arbeitstagen. Mit seiner Brightness Intelligence-Technologie passt der BL2483TM die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an und unterstreicht damit die Qualität der Darstellungsergebnisse für den Betrachter. Ergänzend dazu bietet der BL2483TM mit seinem Color Weakness-Mode Anwendern mit einer Farbsehschwäche die Möglichkeit die Intensität von rotem und grünem Licht an ihr individuelles Sehempfinden anzupassen und auf diese Weise entspannter arbeiten zu können.

Dank des extra weiten Betrachtungswinkels von 170° horizontal und 160° vertikal steht einem gemeinsamen Anschauen von Dokumenten und Arbeitsergebnissen mit mehreren Personen auf dem äußerst energieeffizienten BL2483TM nichts im Wege, auch wenn seitlich oder von oben bzw. unten auf das Display geschaut wird. Über die integrierten 2 x 1 Watt Lautsprecher ist für die Tonwiedergabe gesorgt, ohne dass zusätzliche Lautsprecher zum Einsatz kommen müssen. Abgerundet wird die Funktionsvielfalt des BL2483TM mit den Anschlussmöglichkeiten für DisplayPort (inkl. 1,8 m langem Display-Port Kabel), DVI-D, VGA (D-Sub) und Kopfhörer.

Der BL2483TM ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 179 Euro im Handel erhältlich, BenQ gewährt 3 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austausch-Service auf den Monitor.