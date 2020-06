Ab Android 7

HD Austria Smart-TV-App jetzt auch auf Android TVs von Philips und Sony

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 18.06.2020

Die HD Austria Smart-TV-App ist nun auch auf Geräten von Philips und Sony ab Android-Version 7 verfügbar.

Die HD Austria Smart-TV-App vereint alle wichtigen österreichischen und deutschen TV-Sender in einer Benutzeroberfläche und ist jetzt auch auf Smart-TVs von Philips und Sony ab Android 7 verfügbar. Die App kann ab sofort über den Google Play Store kostenlos auf einen Android-Smart-TV der besagten Hersteller, aber auch auf Xiaomi Mi oder NVIDIA Shield TV-Boxen heruntergeladen werden und ist in allen HD Austria Paketen gratis inkludiert. Neukunden können die App 30 Tage gratis testen.

Mit der innovativen HD Austria Smart-TV-App empfangen österreichische Konsumenten erstmals bis zu 100 TV-Sender inklusive ORF, den beliebtesten österreichischen und deutschen Programmen sowie zusätzlichen Premium-Sendern live via Internet. Zusätzlich kann man viele Sendungen per Knopfdruck neu starten und seine Lieblingsfilme und -serien einfach im Online-Speicher aufnehmen – ohne zusätzlichen Receiver oder Rekorder.

„Wir freuen uns sehr, unser einzigartiges hybrides TV-Erlebnis noch mehr Konsumenten in einfachster Weise zugänglich zu machen. Bisher war die HD Austria Smart-TV-App bereits auf Fernsehern der Marken Samsung, LG, Toshiba, JVC, Hitachi, Panasonic, NABO und Telefunken verfügbar. Ab sofort kommen auch Besitzer von Philips und Sony Smart-TV-Geräten sowie Xiaomi Mi und NVIDIA Shield Boxen in den Genuss unseres linearen und nonlinearen TV-Angebots. Und das wann, wo und wie sie wollen – unserem Motto ‚Einfach Mehrsehen‘ entsprechend“, sagt Peter Kail, Managing Director der Eviso Austria GmbH.

Die HD Austria App läuft übrigens nicht nur am Smart-TV zuhause, sondern auch unterwegs am Handy, Tablet oder Laptop – auf bis zu 5 Endgeräten gleichzeitig. Konsumenten können die HD Austria TV-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store kostenlos auf ihr mobiles Gerät laden und bei der Installation via QR-Code einfach mit der App auf dem Smart-TV verbinden. So kann man auch unterwegs Sendungen weitersehen, die man am Smart-TV zuhause begonnen hat, bis zu 100 TV-Sender und nonlineare Inhalte genießen, seine Favoritenliste bearbeiten und Erinnerungen oder Aufnahmen setzen.

Weitere Infos unter www.hdaustria.at/blog/hdaustria-smart-tv-app/