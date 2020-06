Branchen Champion 2020 für After-Sales-Support

Erneute Auszeichnung für Gorenje

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 19.06.2020

Gorenje Österreich ist „Branchen Champion 2020 für After-Sales-Support“.

Erst letzten November heimste Gorenje ein „Sehr Gut“ von der Testzeitschrift Konsument ein. Nun gab es eine weitere Auszeichnung.

Im November 2019 wurde der Gorenje Werkskundendienst von der Zeitschrift Konsument mit dem Testurteil „Sehr Gut“ für das Waschmaschinen-Service ausgezeichnet. Nun darf sich Gorenje über eine weitere Auszeichnung freuen:

In Kooperation mit dem Magazin News hat die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) vor kurzem erneut den „Branchen-Monitor 2020“ veröffentlicht. Dieser wird als „das größte österreichweite Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis“ beschrieben. Gorenje Österreich erreichte den 1. Platz in der Kategorie „Preis-Leistungsverhältnis Waschmaschinen Hersteller (After-Sales-Support)“ und darf sich nun als „Branchen Champion 2020 für After-Sales-Support“ bezeichnen.

Michael Grafoner, Geschäftsführer Gorenje Österreich, dazu: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen. Gorenje legt großen Wert auf Service und einzigartige und durchdachte Produktlinien. Dafür wurden wir bereits von zahlreichen renommierten und internationalen Auszeichnungen prämiert.“ Grafoner spricht damit ua. das 2in1 Staubsauger Modell SVC252GFA an, das mit dem „Red Dot Design Award“ ausgezeichnet wurde.