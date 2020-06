Mehrere Termine in der kommenden Woche

simpliTV: Online-Schulung für das neue Händlerportal

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 19.06.2020

Ab 13. Juli wird simpliTV einem neuen Kundenverwaltungs-Programm arbeiten, weshalb sich auch das bekannte Händlerportal in einem neuen Design präsentieren wird und sich die Anmeldeprozesse für Neukunden ändern werden. Um allen simpliTV Premium Partnern den Umstieg so einfach wie möglich zu gestalten, werden dafür von Dienstag, den 23. Juni, bis Freitag, den 26. Juni, Online-Schulungen angeboten.

Die Schulung erfolgt in Form eines Online-Seminars – der entsprechende Zoom-Link wurde per Mail an die simpliTV Premium Partner versendet (und kann unter B2B-Support@simplitv.at jederzeit nochmals angefordert werden). Die Teilnehmeranzahl ist unbegrenzt, sodass keine gesonderte Anmeldung zum Seminar erforderlich ist.

Angeboten werden zwei Schulungen, die jeweils ca. eine halbe Stunde dauern und sich an den vier Tagen vor- und nachmittags wiederholen (und sich dabei nur in den Beginnzeiten abwechseln):

Navigation neues Händlerportal / Kunden-Registrierung Produkt Antenne

Navigation neues Händlerportal / Kunden-Registrierung Produkt Satellit

Beginnzeiten und Themenplan:

Session I (7:30-8:00 Uhr): DI: Händlerportal/Registrierung Antenne; MI: Händlerportal/Registrierung Satellit; DO: Händlerportal/Registrierung Antenne; FR: Händlerportal/Registrierung Satellit

Händlerportal/Registrierung Antenne; Händlerportal/Registrierung Satellit; Händlerportal/Registrierung Antenne; Händlerportal/Registrierung Satellit Session II (8:30-9:00 Uhr): DI: Händlerportal/Registrierung Satellit; MI: Händlerportal/Registrierung Antenne; DO: Händlerportal/Registrierung Satellit; FR: Händlerportal/Registrierung Antenne

Händlerportal/Registrierung Satellit; Händlerportal/Registrierung Antenne; Händlerportal/Registrierung Satellit; Händlerportal/Registrierung Antenne Session III (12:30-13:00 Uhr): DI: Händlerportal/Registrierung Antenne; MI: Händlerportal/Registrierung Satellit; DO: Händlerportal/Registrierung Antenne; FR: Händlerportal/Registrierung Satellit

Händlerportal/Registrierung Antenne; Händlerportal/Registrierung Satellit; Händlerportal/Registrierung Antenne; Händlerportal/Registrierung Satellit Session IV (13:30-14:00 Uhr): DI: Händlerportal/Registrierung Satellit; MI: Händlerportal/Registrierung Antenne; DO: Händlerportal/Registrierung Satellit; FR: Händlerportal/Registrierung Antenne

Weiterer Ablauf

Am Ende der Schulungswoche erhalten die simpliTV Premium Partner die Schulungsunterlagen, die auch Schulungsvideos enthalten, um einen schnellen Überblick zum Thema Neukunden-Registrierung zu geben.

Außerdem werden im Anschluss an die Schulungswoche auf Wunsch die Zugangsdaten zum Testsystem zur Verfügung gestellt, sodass im Vorfeld bereits Probeanmeldungen vorgenommen werden können. Die Zugangsdaten können via e-Mail an B2B-Support@simplitv.at angefordert werden.

In der Woche vor dem Systemwechsel erhalten die simpliTV Premium Partner ihre Zugangsdaten zum neuen Händlerportal. Der Benutzername wird dabei identisch mit dem bisherigen sein, allerdings muss das Passwort aus systemtechnischen Gründen neu vergeben werden.

In der Woche vor GoLive wird simpliTV auch über alle Details zum Systemwechsel informieren, zB zu welchen Zeiten das Händlerportal nicht zur Verfügung stehen wird u.Ä.