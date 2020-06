Fachhandel kann profitieren

EP: zu Smart Home: „Nutzen ist der Schlüssel”

Die Branche | 1 | | Wolfgang Schalko | 23.06.2020

Für ElectronicPartner-GF Michael Hofer hat die Corona-Krise die Arbeitswelt und den Alltag auf den Kopf gestellt – mit dem Einsatz von Home Office, der intensivierten Nutzung von Streaming-Diensten am TV oder auch beim Thema Küche und Kochen. Smart Home sei ein weit gefasster Begriff, rund um den die Kooperation ein breites Spektrum abdeckt. Davon wiederum würden die Mitglieder der Kooperation profitieren.

„Wir merken, dass das Zuhause deutlich mehr zum Mittelpunkt des Kunden geworden ist und sich ein bewusster Lebensstil etabliert hat, den viele auch beibehalten wollen. Wenn das Eigenheim an Bedeutung gewinnt, kann das für uns als Branche insgesamt nur von Vorteil sein. Damit sich Smart Home durchsetzt, ist der Nutzen der Schlüssel zum Erfolg”, betont ElectronicPartner-GF Michael Hofer. Videotelefonie beispielsweise hätten viele ohnehin aufgrund der beruflichen Erfordernisse nachrüsten müssen und in diesem Zuge auch für private Zwecke, wie etwa zum Halten des Kontakts im Verwandten- und Bekanntenkreis, entdeckt. So habe sich eine neue Art der Kommunikation etabliert, die u.a. auch die Frage aufwirft, ob tatsächlich jedes reale Meeting notwendig sei.

Gerade weil sich Home Office und Videokonferenzen bewährt hätten, würden viele Unternehmen weiterhin auf solche digitalen Lösungen zurückgreifen, ist Hofer überzeugt. Damit einhergehend stelle sich jedoch die Frage, an wen man sich bei Problemen wenden kann: „Lokale IT-Ansprechpartner sind enorm wichtig, für private Anwender ebenso wie für KMU ohne eigene IT-Abteilung. Viele unserer Händler weiten daher gerade ihr IT-Dienstleistungsangebot aus, um der Nachfrage entsprechen zu können”, ortet der GF hier ein lukratives Geschäftsfeld und findet zusammenfassend einen passenden Vergleich: „Hätte es Netflix & Co nicht gegeben, hätte es deutlich länger gedauert, bis sich Smart TV durchsetzt. Das ist jetzt bei Smart Home in bestimmten Bereichen genauso.”