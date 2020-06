Bis in den letzten Winkel

A1 gibt Mesh WLAN zu allen Glasfaser Internet-Tarifen

Dominik Schebach | 29.06.2020

Mit den Discs soll ein engmaschiges WLAN verwirklicht werden, das eine leistungsfähige Versorgung im gesamten Haus bzw der gesamten Wohnung ermöglicht.

In den eigenen vier Wänden entwickelt sich die WLAN-Versorgung immer öfter zum Flaschenhals in der Internet-Versorgung. Besonders wenn mehrere anspruchsvolle Anwendungen wie Streaming und eine Video-Konferenz gleichzeitig genutzt werden, kann es schon mal in der Übertragung ruckeln. Um auch im letzten Winkel der Wohnung Internet mit bestem WLAN genießen zu können, bekommen nun alle Neukunden, die sich für einen A1 Glasfaser-Internet Tarif entscheiden, das A1 Mesh Set Small im Wert von 220 Euro kostenlos dazu.

Wie auch das mobile Internet funktioniert das WLAN zu Hause über Funkwellen. Sitzt man also in Sichtweite des WLAN-Modems funktioniert alles wunderbar, kaum geht man in die Küche, ins Schlafzimmer oder gar ins Arbeitszimmer merkt man oft, dass der Stream, den man gerade ansieht, unschärfer wird, abbricht oder die Website plötzlich nicht mehr lädt. Das liegt daran, dass das Funksignal des WLAN-Routers teilweise durch Wände abgeschirmt wird. Abhilfe schafft MESH. Damit bezeichnet man die Möglichkeit, mit der das WLAN-Signal, das im Normalfall nur vom Router oder Modem kommt, über eine Netz-Architektur verteilt werden kann.

A1 Mesh WLAN soll einfach via „plug and play“ installiert und über die A1 WLAN Manager App gesteuert werden. A1 Mesh WLAN Set Small besteht aus zwei „Mesh Discs“. Diese vernetzen sich selbstständig zu einem engmaschigen WLAN-Netz. Dieses kann somit auch große Entfernungen vom Ursprungs-Router überwinden und versorgt so die Wohnung mit WLAN-Internet in voller Bandbreite. Das Mesh-Netz verbindet immer zur Disc mit dem besten Empfang, wodurch optimale Bandbreite zur Verfügung steht. Weitere Mesh-Discs können ebenfalls in das Netzwerk integriert werden und bringen das WLAN wirklich fast in jede Wohnungsecke.

Im Aktionszeitraum ab dem 29. Juni 2020 gibt es A1 Mesh WLAN Set Small (im Wert von 220 Euro) bei Neuanmeldung von A1 Internet XS – XL, A1 5GigaNet S – XL, A1 Xplore TV Kombi XS – XL, A1 Xplore TV Kombi XS – XL Plus kostenlos dazu. Auch die Herstellung ist im Rahmen der Aktion gratis.