Seminar

Blue2 lädt zum Push-up-Händlerevent

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 30.06.2020

Mit der weiteren Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen im Juli nimmt auch Blue2 seine Informationsveranstaltungen für Händler wieder auf. Am 9.Juli 2020 lädt der Distributor seine Partner zum Seminar nach Kathrein am Ofenegg in der Steiermark.

Für Blue2-GF Manfred Fürnkranz ist die Veranstaltung in der Steiermark auch ein Zeichen, dass es nun wieder schrittweise in Richtung Normalität gehe: „Das Echo auf unsere Einladung war durchwegs positiv. Viele haben schon darauf gewartet, dass es wieder eine Informationsveranstaltung gibt. Schließlich ist die Entwicklung trotz Corona weitergegangen. Innerhalb von 24 Stunden waren wir dann auch ausgebucht.“ Insgesamt haben sich 23 Handelspartner für die Veranstaltung angemeldet.

Der auf Office-Lösungen spezialisierte Distributor hat in Kathrein am Ofenegg ein breites Programm geplant. Auf dem Seminar-Plan stehen u.a. die neue Hyper Voice SoftPBX von Agfeo oder das Smart Home- und Professional-Programm von Gigaset. Aber auch eine Vorstellung der mobilen Luftaufbereiter und -reiniger von Ozonos findet sich auf der Agenda der Veranstaltung.