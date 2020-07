„Noch bessere Bildqualität und einfachere Installation“

Neue LG Digital Signage-Lösung

Multimedia | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 01.07.2020

LG Electronics spricht von seiner bisher fortschrittlichsten Digital Signage-Lösung. Das LG LED Signage Modell LSAA biete eine noch bessere Bildqualität und eine einfachere Installation, als die Vorgängermodelle.

Das Modell LSAA von LG verfügt über ein modulares Design, das den Bau großer Displays ganz einfach möglich macht. LG hat seine Lösung um ein einzelnes LED-Gehäuse (600W x 337,5H x 44,9D mm) herum konzipiert, um das gesamte Display ohne zusätzliche Verkabelung zwischen den Gehäusen mit Strom und Signalen zu versorgen. „Auf diese Weise lassen sich Zeit, Ärger und Kosten sparen und gleichzeitig eine Auflösung von bis zu 4K UHD und ein Seitenverhältnis von 16:9 erzielen“, sagt LG. „Durch unsere kabellose Verbindungstechnologie lassen sich Signale reibungslos drahtlos senden und empfangen. Die Stromversorgung wird über Leisten an den Kanten des LED-Gehäuses an jedes Display gesendet“, so der Hersteller weiter.

Darüber hinaus ermögliche das LED-Gehäuse den Installateuren, mehrere Displays anzuschließen, um die gewünschte Größe zu erreichen. LG erklärt: „Durch die einfache Installation und Erweiterungsmöglichkeit kann das LSAA vor Ort in einem Bruchteil der Zeit, die für andere LED-Displays benötigt wird, aufgestellt oder umkonfiguriert werden. Wandhalterungen und rahmenähnliches Zubehör bieten eine Reihe von Installationsoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Standortbedingungen sowie Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.“

Wie LG verspricht, liefert der LSAA über seine Display-Technologie – und den geringen Abstand zwischen den Pixeln von 1,2 mm – lebendige Bilder, wobei sich der Pixelabstand in der zweiten Jahreshälfte noch weiter auf weniger als 1 mm verringern wird. Das Modell sei zudem mit demselben KI-angetriebenen Bildrechner ausgestattet, der auch in High End-Geräten von LG zum Einsatz kommt. „Um eine bessere Effizienz zu gewährleisten, verwendet das Produkt die übliche Kathodenmethode, bei der die Kathoden der LEDs gemeinsam und mit einem einzigen Pin verbunden sind. So wird unnötiger Stromverbrauch vermieden und nur die erforderliche Spannung an jedes Sub-Pixel geliefert“, erläutert der Hersteller.

„Unsere LSAA-Serie setzt einen neuen Standard für LED-Signage-Lösungen auf dem kommerziellen Displaymarkt“, sagt Paik Ki-mun, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Information Display der LG Electronics Business Solutions Company. „Innovationen bei Produkten wie LSAA ermöglichen es LG, mit hervorragender Bildqualität, verbesserter Installationsfreundlichkeit und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis in der LED-Signage-Industrie führend zu sein.“

Die neuesten LG LED-Signage-Produkte werden ab diesem Monat in Nordamerika und Europa erhältlich sein, mit anschließenden Rollouts in Lateinamerika und Asien.

Weitere Informationen zum LG LED Signage finden Sie unter folgendem Link:

https://www.lg-informationdisplay.com/product/led-signage/indoor/optimum-cable-less-led/LSAA012