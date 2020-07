Editor's Choice BaByliss mit neu strukturierter Vertriebsorganisation

Christian Frank ging in den Ruhestand

Kleingeräte Bilder | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 02.07.2020 |

Christian Frank, der langjährige Geschäftsführer der BaByliss Austria GmbH ging mit 30. Juni 2020 in den wohlverdienten Ruhestand.

Der langjährige Geschäftsführer von BaByliss Österreich, Christian Frank, ging mit Ende Juni in den Ruhestand. Damit einhergehend wird auch die Vertriebsorganisation neu ausgerichtet.

Christian Frank, der langjährige Geschäftsführer der BaByliss Austria GmbH bzw. Country Manager Österreich, hat den Conair Konzern mit 30. Juni 2020 verlassen und ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. BaByliss richtet damit in Österreich ab Juli 2020 auch seine Vertriebsorganisation neu aus und „vollzieht damit den letzten strukturellen Schritt zur Integration von BaByliss Deutschland & Österreich“, wie der Konzern in einer Aussendung informiert.

Seit 2004 wurde die BaByliss Austria GmbH von Christian Frank geleitet. „Christian Frank hat über lange Zeit den Auftritt der BaByliss-Marken in Österreich geprägt und damit einen wichtigen Grundstein für den Erfolg in diesem wichtigen Markt gelegt. Wir bedanken uns für eine tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Mit seinem Weggang haben wir die Vertriebsorganisation neu aufgestellt und damit die Integration des österreichischen mit dem deutschen Geschäft am Standort München über alle Funktionen abgeschlossen“, erklärt Oliver Krehl, General Manager Deutschland & Österreich bei BaByliss.

Neue Strukturen

Das Endkundengeschäft und der Vertrieb der PCA Marken BaByliss und BaBylissMEN in Österreich wird im Zuge dieser strategischen Veränderung künftig durch das Key Account Management Team am Standort München übernommen. Joyce Behrens wird dabei für die Kunden aus dem Vertriebskanal Food-Retail und Drugstore verantwortlich zeichnen. Neuer Verantwortlicher für die Handelspartner aus dem Bereich Consumer Electronics ist ab Juli 2020 Wolfgang Daufenbach.

Das Professional-Geschäft und der Vertrieb der Marke BaBylissPRO in Österreich wird ab sofort ebenfalls von Joyce Behrens mit ihrem Team vom Standort München aus gesteuert.

Die Key Account Organisation der Vertriebssparten PCA und PRO für beide Länder berichtet direkt an Oliver Krehl, General Manager Deutschland & Österreich.

„Österreichischer AD agiert unverändert“

„Die österreichische Außendienstorganisation ist von den organisatorischen Veränderungen nicht betroffen und agiert unverändert als direkter Ansprechpartner für alle BaByliss-Kunden vor Ort in Österreich“, betont der Konzern.

„Der letzte große Meilenstein ist abgeschlossen“

Mit dem Weggang Christian Franks sei die Integration der österreichischen Gesellschaft nun über alle Funktionen hinweg abgeschlossen. Mit dieser organisatorischen Neuausrichtung verfolgt der Conair Konzern laut eigenen Angaben „konsequent die weitere Umsetzung der strategischen Neupositionierung seiner Marken und seines Geschäftes in den beiden Ländern“. Oliver Krehl sagt dazu: „Mit diesen organisatorischen Veränderungen schließen wir den letzten großen Meilenstein der erfolgreichen Verschmelzung unserer Geschäfte in Österreich und Deutschland ab. Das bedeutet neben maßgeblichen Synergien auch eine effizientere Markt- und Kundenorientierung durch eine optimale Balance zwischen zentral und lokal – wir gewinnen weiter an Schlagkraft und sind unverändert ganz nah an unseren Kunden.“