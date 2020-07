Loewe: neuer Look und aktuelle Technik für bild 3

Vier überarbeitete Modelle

Loewe: neuer Look und aktuelle Technik für bild 3

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 08.07.2020

Ab sofort ist die runderneuerte TV-Modellreihe bild 3 verfügbar.

Loewe meldet sich mit vier überarbeiteten TV- Modellen aus dem fränkischen Kronach zurück. Den Auftakt für die verbesserte Produktgeneration machen die LED-Modelle bild 3.43 und bild 3.49 sowie die neue OLED-Generation bild 3.55 und 3.65. Alle Geräte präsentieren sich in verfeinertem Design und Look. Aktualisierte Elektronik und Panels sorgen mit ausgeklügelter Technik für mehr Performance und Sehvergnügen.

Optisch setzt Loewe bei den bild 3 Modellen auf einen zurückhaltenden Look in Schwarz und Basaltgrau und verleiht der Produktfamilie damit eine edle Note. Mit seinem eleganten Farbton vermittelt Basaltgrau eine eher stille Atmosphäre und unterstreicht so das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit, das am Ende eines hektischen Tages zuhause einzieht und zum gemeinsamen Entspannen einlädt. Gerade in lichten Räumen setzt die neue Farbe zudem einen markanten Gegenpol und lässt sich hervorragend in verschiedene Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren. Auch in der Rückansicht machen die neuen bild 3 Modelle eine gute Figur. Dank der Rückwand mit magnetischer Kabelabdeckung, dem intelligenten Kabelmanagement und den flexiblen optionalen Aufstelllösungen lassen sich alle TV-Geräte sehr gut frei im Raum platzieren.

Neben den äußeren Veränderungen bieten der Loewe bild 3.43 und bild 3.49 auch im Inneren neue Technik auf der Höhe der Zeit. So glänzen die speziell für Loewe entwickelten LCD-Panels mit Ultra HD Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), einem energieeffizienten LED-Backlight und der Bewegungsoptimierung. In der Kombination garantieren diese Technologien gestochen scharfe Bilder, detailreiche Kontraste und eine enorme Farbbrillanz. Selbst bei schnellen Actionszenen, etwa in Sportübertragungen oder Hollywood-Blockbustern, sorgen „realistisch“ berechnete Zwischenbilder jederzeit für flüssige, ruckelfreie Darstellungen und glatte Übergänge. Möglich machen dies die neue technische Plattform und der schnelle SX8 Quad Core Prozessor im Herzen der aktualisierten bild 3 Modelle.

Hinter dem minimalistischen Design der OLED-Modelle verbirgt sich ausgefeilte Technik. Tiefste Schwarzwerte, satte Kontraste und ein großer Blickwinkel sorgen für bestes Kinoerlebnis zu Hause. Das Panel aus der neuesten 2020er-OLED-Generation unterstützt mit HDR10, HLG und Dolby Vision die drei wichtigsten HDR-Standards und bietet Nutzern somit große Flexibilität.

Neben DNLA-Server, Aufnahmemöglichkeiten via USB, Instant-Channel Zapping für kürzere Umschaltzeiten und zwei CI+ Steckplätzen bieten die Loewe Modelle auch noch eine integrierte Steuerung via Amazon Alexa oder Bluetooth Musik-Streaming.

Das nach vorne abstrahlende Lautsprechersystem in Form einer Soundbar ist unterhalb des Displays integriert und mit neuem Akustikstoff in der Farbe Basaltgrau bespannt. Es leistet zweimal 40 Watt und verfügt über ein zusätzliches Bassreflexrohr für satten, voluminösen Sound. Dank Mimi Defined lässt sich der Klang einfach und individuell auf das Hörprofil des Nutzers anpassen. Zudem sind beide Modelle kompatibel zum optional erhältlichen Loewe klang 1 Heimkino-Lautsprechersystem, das noch mehr Leistung, Räumlichkeit und kristallklaren Klang mitbringt.

Wie alle Loewe Fernseher profitieren auch die neuen bild 3 Modelle von der individuellen Einmessung und den über Jahrzehnte hinweg optimierten Algorithmen für ein ideales Bild. Alle Loewe Produkte werden am Ende der Produktion einzeln gemessen und auf besten Sehkomfort eingestellt. Das Resultat ist eine ausgewogene Schärfe sowie höhere Kontraste und harmonischere Farben – Fernsehgenuss in Loewe Qualität.

Die neuen Modelle Loewe bild 3 sind ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.490 Euro für bild 3.43, 1.990 Euro für bild 3.49, 2.690 Euro für bild 3.55 und 3.490 Euro für bild 3.65.