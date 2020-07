Komplettlösung für moderne Büros und standortunabhängiges Arbeiten

Exertis weitet Distribution von Poly auf ganz Europa aus

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 09.07.2020

Mark Kahr, Exertis Global Procurement Director

Exertis hat eine Ausweitung seiner bestehenden Beziehungen zu Poly angekündigt, um das Angebot auf alle europäischen Niederlassungen auszudehnen. Die auf AV spezialisierte Exertis Pro AV Division und die Comm-Tec Exertis Tochtergesellschaft werden nun die gesamte Palette der Poly Kommunikations-, Kollaborations- und Konferenzraumlösungen für Fachhändler in Großbritannien, Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland anbieten.

„Wir haben mit Poly in Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Ländern hervorragende Beziehungen gepflegt, so dass die Option, diese auf ganz Europa auszuweiten, für beide Unternehmen absolut sinnvoll war. Poly bietet ein beispielloses Produktportfolio für modernes Arbeiten und stellt unseren Fachhändlern eine hervorragende Angebotserweiterung zur Verfügung, um die steigende Nachfrage nach kooperativen und flexiblen Arbeitsmethoden zu erfüllen“, so Mark Kahr, Exertis Global Procurement Director. „Unternehmen aller Größenordnungen verlangen nach qualitativ hochwertigen Audio- und Videolösungen, die sich leicht implementieren und verwalten lassen – vom Sitzungssaal über den Huddle Room bis hin zum Home-Office. Poly kann ein erstklassiges Erlebnis entweder vor Ort, in der Cloud oder hybrid bieten und passt perfekt zu unserer Strategie, unseren Fachhändlern komplette Lösungen für Besprechungsräume und Remote-Arbeit anzubieten.“

Die Erweiterung erfolgt zeitnah, nachdem Poly selbst ein neues Partnerprogramm und ein einheitliches Partnerportal angekündigt hat. Das Partnerprogramm, das Fachhändlern auf allen Ebenen zugänglich ist, konzentriert sich bei der Festlegung der Partnerebenen auf Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht nur auf das Verkaufsvolumen. Das Portal bietet dank einer umfassenden Bibliothek mit Bildern, Schulungen für Marketing-Assets und Verkaufstools ein umfangreiches Angebot für Fachhändler zur Vermarktung der Produkte.

Dazu Paul Dunne, Senior Director EMEA Channels bei Poly: „Exertis Pro AV ist jetzt in vielen Ländern Europas fest etabliert. Die Möglichkeit, die Reichweite, die Fähigkeiten und das breite Händlernetzwerk zu nutzen, während wir ein ehrgeiziges Programm starten, um die Zusammenarbeit mit mehr Partnern mit mehr unserer Produkte voranzutreiben, ist eindeutig für beide Seiten von Vorteil. Der Markt wächst in den Bereichen Unternehmens-Headsets, Sprache und Video, und unser Portfolio ist einzigartig positioniert, um das moderne Büro und das Arbeiten an entfernten Standorten zu erleichtern“.