Sky Entertainment Paket im Fokus

Neue Sky Österreich Marketing-Kampagne: „Die besten Geschichten an einem Ort.”

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 10.07.2020

Die österreichweite Marketing-Kampagne „Die besten Geschichten an einem Ort.” läuft bis Mitte August und umfasst alle Mediengattungen von TV, Radio, Print bis Digital. Im Zentrum steht das Sky Entertainment Paket. (© Sky)

Ab diesem Monat bekommen Fernsehzuschauer in Österreich mit dem neuen Sky Q Angebot noch mehr für ihr Geld. Denn Sky ermöglicht allen Abonnenten und TV-Fans in Österreich mit einer neuen Preis- und Angebotsstruktur mehr denn je den besten Zugang zu exklusiven Top-Programmen. Für 12,50 Euro holen sich Entertainment-Fans ab sofort günstig und flexibel das beste Fernsehen in HD-Qualität in ihr Wohnzimmer. Dies sind die Kernbotschaften der neuen Sky Marketing-Kampagne, die nun auch im österreichischen TV zu sehen ist.

„Alles was es braucht ist ein kleiner Funke“, die Zeile aus dem TV- und Hörfunk-Spot der Kampagne bringt es auf den Punkt. Sky entfacht so die Begeisterung der Zuschauer für erstklassige Serien und die besten Geschichten. Im Zentrum steht das Sky Entertainment Paket, es beinhaltet preisgekrönte Sky Originals, unzählige internationale Serien-Highlights von Partnern wie HBO, FOX, TNT oder Showtime sowie mehr als 200 lineare TV-Kanäle.

Auf den Inhalt kommt es also an in der neuen Sky Österreich Kampagne. Dass Entertainment-Fans die Top-Programme künftig zu einem deutlich attraktiveren Preis erhalten, rundet die Botschaft um das beste Content-Angebot hierzulande ab. Die innovative Kampagne wird im 360-Grad-Stil über die relevanten Medien-Kanäle TV, Radio, Digital und Print österreichweit verbreitet.

Walter Fink, Director Marketing, Sky Österreich: „Mit unserer neuen Paket- und Preisstruktur ist es jetzt noch einfacher, die Vielzahl an preisgekrönten internationalen Serien sowie unsere Sky Originals zu empfangen. Dies klar herauszustellen war unsere Aufgabe und Herausforderung. Der Claim ‚Die besten Geschichten an einem Ort.‘ wurde dann während des Kreativ-Prozesses sehr schnell zum Kern unserer Kampagnen-Konzeption.“

Die neue Kampagne läuft bis 16. August – zum TV-Spot geht es hier, zum Hörfunk-Spot hier.