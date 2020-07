Ab 19. August 2020

BSH Hausgeräte: Virtuelle Marken-Plattformen als Messeersatz

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.07.2020

Volker Klodwig, Executive Vice President Sales (Region Europe Central & Eastern), BSH Hausgeräte GmbH.

Was den kommenden Messeherbst angeht, ist noch vieles unklar. „Aufgrund der COVID-19-Pandemie sind in diesem Jahr alternative Konzepte gefragt“, sagt die BSH, die für ihre Marken Bosch und Siemens am 19. August 2020 virtuelle Marken-Plattformen launcht, um dort sowohl Neuheiten zu präsentieren, als auch Händlergespräche zu führen.

Um die Neuheiten und Markeninhalte für ihre Globalmarken Bosch und Siemens erfolgreich in den Markt einzuführen, launcht die BSH am 19. August 2020 virtuelle Marken-Plattformen. Sowohl die Präsentation der neuesten Produkt-Highlights als auch die Händlergespräche sollen hier – „in beeindruckenden Erlebniswelten“, wie es heißt – virtuell stattfinden. „Diese bieten detaillierte Informationen, viel Bewegtbild, maßgeschneiderte Lösungen und spezielle PoS-Angebote. Je nach Präferenz können Partner im Eigendurchlauf oder mit einem zugeschalteten Marken-Vertriebsexperten in die jeweiligen Markenbereiche eintauchen. Sämtliche Informationen bleiben über den personalisierten Zugang zeitlich unabhängig einsehbar und können teils auch heruntergeladen werden“, beschreibt die BSH.

„Die persönlichen Gespräche mit unseren Partnern im Handel waren auf der IFA immer ein fester Bestandteil unseres Erfolges. Nun gilt es mit einer virtuellen Plattform an diese zwölfjährige Erfolgsgeschichte nahtlos anzuknüpfen und Handel sowie Konsumenten von innovativen Hausgeräten zu begeistern. Wir werden so auch dieses Jahr wieder viele positive Impulse für unser Geschäft liefern“, erläutert Volker Klodwig, Executive Vice President Sales (Region Europe Central & Eastern), BSH Hausgeräte GmbH und fährt fort: „So beschreiten wir im Marketing und Vertrieb ab Mitte August hinsichtlich der Kommunikation mit dem Handel völlig neue Wege. Ob in Remote Meetings oder persönlich vor Ort: Außendienst und Key Account werden unsere Kunden mit virtuellen Produktinszenierungen und neuen übergreifenden Marken-Stories begeistern.“

Die Plattformen

Das Angebot von Siemens präsentiert sich in Form eines virtuellen Lofts – „dem Inbegriff des modernen, urbanen Lebensgefühls“, sagt BSH und: „Im Mittelpunkt des Siemens Lofts steht die ‚Innovation Kitchen‘ mit fünf herausragenden Produktneuheiten. In diesen spiegeln sich die Technologie- und Designkompetenz von Europas Einbaumarke Nr.1.“

„Bosch ist am Puls der Zeit und launcht neue Produkte, die dem Bedürfnis nach einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil entsprechen – unter den Mottos Gesund Leben #LikeABosch und Nachhaltig Leben #LikeABosch“, beschreibt das Unternehmen. Die Bosch Neuheiten werden übrigens von YouTube-Star Sally präsentiert.

Selbstverständlich werden auf beiden Plattformen unter anderem auch der Marketingsupport, das Sortiment und die kommende Aktualisierung des Energy Labels behandelt, wie BSH betont.

Die Vertriebsmitarbeiter der Marken werden ab dem 19. August 2020 Kontakt mit ihren Handelspartnern aufnehmen und dabei die persönlichen Zugangsdaten vergeben.