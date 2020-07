90 Entlassungen & Konzentration auf große Formate

Reed Exhibitions: Kündigungen und grundlegende Umstrukturierung

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.07.2020

Corona hat die Veranstaltungsbranche hart getroffen. Bei Reed Exhibitions zieht man Konsequenzen. (Bild: Reed Exhibitions)

Wie die Salzburger Nachrichten berichten werden bei Reed Exhibitions grundlegende Umstrukturierung vorgenommen. Damit einher geht der Personalabbau von 90 Mitarbeitern. Man will sich künftig auf größere Veranstaltungen konzentrieren. Die Durchführung kleinerer Messen soll an Lizenzpartner vergeben werden.

Die Corona-Krise hat der Veranstaltungsbranche und somit auch Reed Exhibitions stark zugesetzt. Mit März ist das Veranstaltungsgeschäft de facto komplett zum Erliegen gekommen. Wie die Salzburger Nachrichten berichten, kommt es bei Reed Exhibitions nun zu massiven Umstrukturierungen. So sollen 90 Mitarbeiter entlassen werden. Im Messebereich sind 53 Arbeitsplätze betroffen – 25 am Standort in Salzburg und 28 am Standort in Wien. Bei der auf Messebau und Messetechnik spezialisierten Tochtergesellschaft STANDout müssen 37 Mitarabeiter gehen. Die Vorgaben für den Personalabbau seien von der Konzernmutter Reed Exhibitions in London gekommen. Für die betroffenen Mitarbeiter sei ein Sozialplan ausgearbeitet worden, zitiert Leadersnet die Salzburger Nachrichten.

An der strategischen Neuausrichtung führe kein Weg vorbei, sagte Benedikt Binder-Krieglstein, Vorsitzender von Reed Exhibitions Österreich, gegenüber den SN: „Durch die rechtzeitig und konsequent gesetzten Maßnahmen kann unser Unternehmen erfolgreich bleiben und sich am dramatisch verändernden Messemarkt weiterhin behaupten.“

Die Zukunft

Reed Exhibitions wolle sich künftig auf größere Messeformate konzentrieren, so wie zB auf die „Alles für den Gast“ oder die „Bauen + Wohnen Salzburg“, sagte Unternehmenssprecher Paul Hammerl im Gespräch mit den Salzburger Nachrichten. Und: Die kleineren Eigenmessen sollen in Lizenz hergegeben werden, wobei neun Messen in Zukunft die neugegründete Austrian Exhibition Experts GmbH übernehmen soll.

Die elektro.at-Redaktion konnte bei Reed Exhibitions noch niemanden erreichen.