Roadshow im September in der DACH-Region

Loewe lädt den Fachhandel zur Experience Tour 2020

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 30.07.2020

Im September stellt Loewe den Händlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz sein neues Produktportfolio vor.

Mit einem neuen Produkt-Lineup für die Segmente TV und Audio läutet das fränkische Traditionsunternehmen Loewe das Saisongeschäft ein. Um den Fachhandel optimal vorzubereiten, lädt das Unternehmen seine Partner zur Loewe Experience Tour 2020 ein. An insgesamt sieben Stationen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz präsentiert die Marke ab Anfang September ihre Neuheiten und vermittelt ihren Partnern im Rahmen von Workshops wichtiges Expertenwissen rund um das neue Portfolio.

Die Einführung der neuen TV- und Audio-Produkte markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen, das erst Anfang des Jahres seinen Neustart begonnen hat. Um die neu entwickelten Produkte optimal vorzustellen und den persönlichen Kontakt zu seinen Fachhändlern zu pflegen, setzt Loewe auf eine groß angelegte Roadshow. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen neben den mit Spannung erwarteten Neuerungen im TV-Segment vor allem die neuen Audio-Produkte. Das zukünftige Audio-Portfolio wird eine noch größere Produktvielfalt und flexible, individuelle Lösungen für den Endverbraucher bieten.

Ergänzt werden die Produktvorstellungen durch Workshops, in denen die Experten von Loewe ihr Wissen sowie Informationen zu aktuellen Trends und neuen Funktionen an ihre Partner weitergeben.

Die Termine und Stationen im Überblick:

3., 4. und 5. September 2020: Berlin

7. September 2020: Hamburg

9. September 2020: Köln

14. September 2020: Frankfurt

16. September 2020: München

22. September 2020: Salzburg (A)

30. September 2020: Zürich (CH)

Detaillierte Informationen zur Loewe Experience Tour 2020 erhalten interessierte Fachhändler von ihrem Loewe Ansprechpartner oder über marketing@loewe.de.