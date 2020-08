Entscheidend für Gamer

Sony: BRAVIA Fernseher bereit für PlayStation 5

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 03.08.2020

Der 8K HDR Full Array LED-Fernseher ZH8 gehört mit dem XH90 zu den beiden ersten Fernsehern, die laut Sony "Bereit für die PlayStation5" sind. (© Sony)

Konsolen-Gamer stellen bekanntermaßen besonders hohe Ansprüche an ihre TV-Geräte. Sony hat nun bekanntgegeben, welche der aktuellen BRAVIA Fernseher offiziell „Bereit für PlayStation 5“ sind. Die neue Spielkonsole kommt in der Weihnachtssaison 2020 auf den Markt. Der neue Slogan soll deswegen bereits jetzt den Konsumenten die Kaufentscheidung erleichtern, wenn es um die Auswahl des optimalen Fernsehers in Hinblick auf Gaming geht.

Der neue Slogan „Bereit für PlayStation 5“ wurde in Zusammenarbeit mit Sony Interactive Entertainment (SIE) entwickelt. Die ersten TV-Geräte von Sony, die „Bereit für PlayStation 5“ sind, sind der 4K HDR Full Array LED-Fernseher XH90 und der 8K HDR Full Array LED-Fernseher ZH8. So kann der XH90 laut Sony mit einem zukünftigen Firmware-Update die Bilder beim Spielen mit einer Auflösung von bis zu 4K mit 120 Frames per Second darstellen. Der ZH8 soll mit einem Firmware-Update in PS5-Spielen Bilder in 8K-Auflösung wiedergeben können, Gameplay-Bilder in 4K Auflösung werden dann ebenfalls mit 120 fps dargestellt. Die unterstützten Spezifikationen hängen dabei vom jeweiligen PS5-Spiel ab.

Die TV-Modelle, die „Bereit für PlayStation 5“ sind, bieten zudem den BRAVIA Spielemodus, der die Eingangsverzögerung beim Spielen mit der PS5 automatisch auf ein Minimum reduziert. In diesem Modus können die Benutzer mit dem kabellosen DualSense Controller sowohl den Fernseher als auch die PS5 unverzüglich aus dem Ruhezustand aufwecken. Außerdem erlaubt es der Spielemodus, die PS5-Konsole nahtlos über die Fernbedienung des Fernsehers zu steuern.