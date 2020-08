Neuer Key Account

Mathias Brezovits verstärkt Wertgarantie

Die Branche | 0 | | Dominik Schebach | 04.08.2020

Matthias Brezovits verstärkt als Key Account Manager das Vertriebsteam von Wertgarantie. (© Wertgarantie)

Wertgarantie hat seine Außendienst-Mannschaft in Österreich vergrößert: Der studierte Diplom-Betriebswirt Mathias Brezovits ist als Key Account Manager unter anderem für Bestandskunden im Elektrofachhandel sowie Partner im Versicherungsvertrieb verantwortlich.

Mathias Brezovits war neben seinem berufsbegleitenden Studium in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Positionen für verschiedene Unternehmen der österreichischen Versicherungsbranche tätig. Seine zahlreichen Berufserfahrungen fließen nun in seine neue Position bei Wertgarantie ein. Als Key Account Manager gehört auch der Ausbau neuer Vertriebskanäle zu Brezovits zentralen Aufgaben.

„Das zielgerichtete, eigenständige, abwechslungsreiche und vor allem persönliche Arbeiten direkt beim Partner vor Ort mit einem starken Vertriebsinnendienst-Team im Rücken ist außergewöhnlich und spornt zu Höchstleistungen an. Das Besondere ist hierbei für mich die Vermischung der Versicherungswelt mit der des Fachhandels und der Unterhaltungselektronik. Hier gibt es für mich viele Synergien, die sich ergänzen und erweitern lassen“, so Brezovits zu seiner neuen Aufgabe bei Wertgarantie.

Wertgarantie-Österreich-Vertriebsleiter Roland Hofer freut sich, dass Mathias Brezovits sein Team bereichert: „Er verfügt über reichlich Erfahrung in der Versicherungsbranche und kann uns mit seinem Engagement sehr weiterhelfen. Schon jetzt hat er einige neue Kontakte knüpfen können, mit denen wir unser Geschäft in Österreich auf kurz oder lang sicher weiter voranbringen können.“