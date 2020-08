Huawei überholt Samsung – Tablets machen ein Comeback

Globaler Smartphone-Markt bricht ein

Telekom Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 05.08.2020 |

Laut Marktforscher Canalys ist der weltweite Absatz von Smartphones im Q2/2020 weiter eingebrochen. (© MediaMarktSaturn)

Wie der internationale Marktforscher Canalys berichtet, ist der globale Smartphone-Markt im Q2/2020 um 14% eingebrochen. Mit 285 Millionen ausgelieferten Stück war es das zweite Quartal im freien Fall, nachdem der Markt wegen der Corona-Pandemie eine Vollbremsung hingelegt hat. Im Zuge der Krise ist es auch zu einem Wechsel an der Spitze gekommen: Dank der Erholung und der wirksamen Bekämpfung der Pandemie im chinesischen Heimmarkt konnte Huawei Samsung von der ersten Stelle verdrängen. Dank der Pandemie gibt es auch ein Comback bei Tablets. Die legten laut Canalys im Jahresvergleich um 26% zu.

Abgesehen von Apple mussten alle große Hersteller im zweiten Quartal deutliche Verluste einstecken. So hat Huawei im Q2/2020 55,8 Millionen Smartphones ausgeliefert. Ein Rückgang von –5% gegenüber dem Vorjahr. Vor allem die Lieferungen in Länder außerhalb Chinas ging um 27% zurück. Gleichzeitig profitierte der Hersteller allerdings von der Erholung in China nach dem Zurückdrängen der Pandemie vor Ort. Dort legte Huawei um 8% zu und verkauft nun mehr als 70% seiner Produktion in der Volksrepublik.

Samsung hat dagegen die Pandemie härter getroffen. Dessen Produktion ist im Q2/2020 laut Canalys um -30% auf 53,7 Millionen Smartphones eingebrochen. Damit leidet der Hersteller überproportional an der schlechten Situation in seinen von der Pandemie besonders hart betroffenen Kernmärkten wie USA, Indien oder Brasilien. Der drittplatzierte Apple konnte dagegen als einziger der großen Hersteller dank des „Volums-Modells“ iPhone SE sowie einer flexiblen Strategie in China und anhaltend starken Verkäufen in den USA zulegen: Der Absatz von iPhones legte weltweit um +25% auf 45,1 Millionen stück zu. Xiaomie kam im Q2/2020 mit 28,8 Millionen Stück (-10%) auf den vierten Platz. Der chinesische Hersteller Oppo konnte den fünften Platz von Vivo zurückerobern. Oppo lieferte von April bis Juni 25,8 Millionen Stück aus. Ein Minus von 16% gegenüber dem Vorjahr.

„Smartphone-Hersteller müssen sich schnell an die ‚neue Normalität der Pandemie‚ anpassen”, erklärte dazu Senior Analyst Ben Stanton. „Zwar durfte mit der Lockerung der Lockdown-Maßnahmen in vielen Staaten auch der stationäre Handel wieder öffnen, die Kundenfrequenz blieb allerdings gering. In Zukunft werden Hersteller ihren Fokus je nach Entwicklung der Corona-Pandemie kurzfristig zwischen den Kanälen verschieben müssen, um sich schnell an die sich verändernden Bedingungen anzupassen.“ Erschwert werde die Situation der Hersteller durch die geopolitische Situation – sprich, dem Handelskrieg zwischen den USA und China, sowie den Spannungen zwischen Indien und China.

Eine positive Auswirkung hatte die Pandemie dagegen auf den Tablet-Markt, welcher im Q2/2020 um +26% zulegte. Insgesamt wurden weltweit von April bis Juni 2020 37,5 Millionen Tablets ausgeliefert. Nach den dramatischen Rückgängen in den vergangenen Jahren eine recht deutliche Erholung. Getrieben wird diese Entwicklung nach der Einschätzung von Canalys durch den Bedarf nach einfachen Zugang zu grundlegenden und leicht zu bedienenden PC-Funktionen bzw Internet-Services (Entertainment, Business oder Bildungs-Bereich) sowohl im B2C- als auch im B2B-Segment. Die fünf größten Hersteller sind dabei Apple (14, Millionen Stück/38% Marktanteil), Samsung (7 Millionen Stück/18,7% Marktanteil), Huawei (4,7 Millionen Stück/12,7% Marktanteil), Amazon (3,1 Millionen Stück/8,4% Marktanteil) und Lenovo (2,8 Millionen Stück/7,5% Marktanteil).