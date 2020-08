373 Millionen installierte KNX-Geräte zum 30-jährigen Jubiläum

KNX als dominierende Technologie am Smart Home-Markt

Die Branche | 0 | | Wolfgang Schalko | 05.08.2020

KNX ist die führende Technologie bei Smart Home-Lösungen – und soll das laut Marktforschern auch bleiben. (© KNX)

Aktuellen Studien zufolge werden Smart-Home-Lösungen immer beliebter. Ihr Beitrag zum Klimaschutz und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien treibt die Nachfrage. Laut einer Umfrage des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) unter Elektroinstallateuren ist KNX mit einem Marktanteil von 53% die dominierende Smart-Home-Technologie bei Einfamilienhausprojekten und ein deutliches Wachstumssignal für die nächsten Jahre. Darüber hinaus untermauern die Ergebnisse einer neuen GfK Marktforschung diese Markteinschätzung, denn sie bestätigen, dass KNX im Vergleich zu 2018 im letzten Jahr in Verkaufseinheiten und Verkaufswert um mehr als 14 Prozent zulegen konnte.

„Mit 373 Millionen installierten Geräten und einem kumulierten Marktumsatz von 54,5 Milliarden Euro hat sich KNX innerhalb von drei Jahrzehnten als zentraler Technologieakteur auf dem globalen Markt für Smart-Home und Gebäudelösungen etabliert. Und die Marktforschung zeigt, dass KNX auch in Zukunft diese Erfolgsgeschichte schreiben und seinen Marktanteil in einem hervorragenden Marktumfeld weiter ausbauen wird“, so Franz Kammerl, Präsident der KNX Association.

Prognosen sehen hohe Wachstumsraten in den Vereinigten Staaten, China und Europa

Diese Einschätzung wird durch die Prognosen verschiedener Marktforschungsunternehmen für die wichtigsten Smart Home Märkte gestützt: Während sich in den USA – dem größten Smart Home Markt – das Marktvolumen bis 2023 auf 37 Milliarden Euro mehr als verdoppeln soll, wird in China, dem zweitgrößten Markt, ein jährliches Wachstum von 20% erwartet. Auch Europa wird weiter aufholen, mit einem Plus von 120%. Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich spielen hier eine führende Rolle, gefolgt von Italien und Spanien. Zu den wichtigsten Trends weltweit gehören Smart Living, Smarte Mobilität und Gebäudesysteme für Energiemanagement und HLK. Alle diese Anwendungsszenarien werden durch KNX abgedeckt. Und schon jetzt verzeichnet KNX ein starkes Wachstum von mehr als 15% pro Jahr bei HLK- und Schaltgeräten, so die GfK-Marktforschung.

Neue Möglichkeiten für Systemintegratoren

Generell erlebt der Markt für Smart-Home-Lösungen eine Wende. Waren es bisher vor allem niederschwellige Anwendungen wie Sprachsteuerungssysteme, die den Markt prägten, so sind jetzt immer anspruchsvollere Lösungen aus dem Bereich der Gebäudeautomation im Wohnbereich gefragt. Laut der ZVEH-Umfrage sind 42,2% der befragten Experten überzeugt, dass diese Entwicklung den Systemintegratoren neue Chancen bietet, während der Gesamtmarkt weiter wächst. Die Umfrage prognostiziert für KNX ein weiteres Wachstum bei Einfamilienhausprojekten in den nächsten Jahren.