In Touch Digital Signage Starterpack

Triax: Perfekter Kundenservice auch unter Corona-Auflagen

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 05.08.2020

Das In Touch Digital Signage Starterpack hilft Einzelhändlern, Filialen und Gaststätten bei der digitalgestützten Umsetzung von Corona-Maßnahmen. (© Triax)

Zuletzt haben regionale Lockdowns (zB in den deutschen Landkreisen Gütersloh und Warendorf) gezeigt, wie schnell und flexibel auf einen Wieder-Ausbruch des Coronavirus reagiert werden muss. Wer jetzt seinen Kunden und Gästen die Sicherheit gibt, sich bezüglich lokaler Corona-Maßnahmen korrekt zu verhalten, sorgt nicht nur für ein exzellenten Kundenservice, sondern auch für einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Bei der Umsetzung von Corona-Auflagen hilft die Triax-Lösung In Touch Digital Signage.

Mit In Touch Digital Signage (kurz: DS) informieren Einzelhändler, Filialleiter und Gaststätten ihre Kunden im Handumdrehen über Hygienevorschriften, veränderte Öffnungszeiten oder Reservierungsmöglichkeiten. Des Weiteren können Kundenströme über die Displays geleitet oder wartende Kunden über spezielle Angebote informiert werden. Um die Digital-Signage-Lösung unverzüglich umzusetzen, präsentiert Triax ein Starterpack, das sich insbesondere für kleine Unternehmen eignet, angefangen beim Bäcker oder Bistro an der Ecke über die Apotheke und die Tankstelle bis zum Autohändler oder Baumarkt.

Schnell eingerichtet, intuitive Bedienung

Mit dem Triax In Touch DS Starterpack können ortsunabhängig bis zu drei Displays administriert werden. Weitere Displays sind auf Anfrage möglich. Mit 10 Gigabyte Cloud-Speicher steht genügend Speicherkapazität für Videos, Bilder, Weblinks etc. zur Verfügung. Die Software besticht durch eine intuitive Bedienung, für die keinerlei Programmierkenntnisse notwendig sind. So lassen sich mit wenigen Klicks Wiedergabelisten aus den eigenen Inhalten erstellen, die zum Beispiel tageszeitenspezifisch ausgespielt werden können. Über das Management Tool werden sämtliche integrierten Displays angesteuert, damit nicht jedes einzelne Display umständlich mit einem USB-Stick aktualisiert werden muss.

Selbstverständlich können bereits vorhandene Displays mit dem In Touch DS Starterpack genutzt werden. Triax gewährleistet nicht nur bei der Installation und Einrichtung der Lösung eine umfangreiche professionelle Unterstützung, sondern berät auch bei der Auswahl neuer Displays – auf Wunsch bei einem Demo-Termin. „Das In Touch DS Starterpack unterstützt Einzelhändler und Gaststätten dabei, auch unter Corona-Auflagen den Geschäftsbetrieb aufrecht zu halten“, sagt Stephan Fauser, Geschäftsführer der Triax GmbH. „Kunden und Gäste fühlen sich gut aufgehoben und werden ein zweites oder drittes Mal wiederkommen.“

Um Triax In Touch Digital Signage kennenzulernen oder einen Termin für eine Live-Demo zu vereinbaren, schicken interessierte Fachhändler eine E-Mail an solutions-DACH@triax.com.