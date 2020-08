Vorteile kombinieren

ABUS Secvest Hybrid-Modul: Funk auf Draht, Draht auf Funk

E-Technik | 0 | | Wolfgang Schalko | 06.08.2020

Mit dem ABUS Secvest Hybrid-Modul lassen sich die Vorteile von funk- und drahtgebundenen Alarmsystemen nutzen.

Das Secvest Hybrid-Modul kann im Neubau die Vorteile von Draht- und Funkalarmtechnik optimal kombinieren. Bestehende Secvest Alarmanlagen-Installationen aus dem aktuellen Produktportfolio im Privat- oder Gewerbebereich profitieren von erweiterten Möglichkeiten der Haussteuerung, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle.

Die Secvest Funkalarmanlage ist durch ihre Kombinationsmöglichkeit mit mechatronischen Meldern, dem wAppLoxx Pro-Zutrittskontrollsystem und IP Kameras ein weltweit einzigartiges Alarmsystem. Zusätzlich erhält die Secvest mit dem Secvest Hybrid-Modul vielfältige neue Funktionen und Anwendungsbereiche, etwa durch die Integration von Hausautomation, wie zum Beispiel Beschattungssystemen. Das Modul macht die Secvest nicht nur in bestehenden Alarmanlagen-Installationen attraktiv, sondern bietet auch zahlreiche Vorteile für Neubauten, in denen bisher vor allem drahtgebundene Alarmanlagen zum Einsatz kommen.

Bestandsbauten innovativ aufrüsten

Funk auf Draht: An jede Secvest-Zentrale lassen sich bis zu zwei Secvest Hybrid-Module per Funk integrieren und das Alarmsystem so um insgesamt bis zu 20 Drahtmelder und 8 Relaisausgänge aufrüsten – dies erhöht die Reichweite und vervielfacht die Anwendungsbereiche bestehender Funkalarmsysteme. Damit lassen sich weitere Gebäudeteile oder Anbauten auch im Nachhinein überwachen, was für Gewerbeobjekte wie auch KMUs gleichermaßen attraktiv ist.

Im Neubau die Vorteile von Draht- und Funkalarmtechnik kombinieren

Auch bei Neubauten kann das Secvest Hybrid-Modul punkten: In Verbindung mit bestehenden Drahtalarmkomponenten bildet es die Brücke zur Funkalarmtechnologie. Auf diese Weise werden beispielsweise bereits vorverdrahtete Fenster in Neubauten integriert und Draht- sowie Funkmelder können je nach Raumsituation und Objektanforderung individuell kombiniert werden. Mit den 48 Funkzonen der Secvest können so selbst schwierig erreichbare Stellen bedient werden.

Das Zuhause wird ein Smart Home

Dank des Secvest Hybrid-Moduls wird das Eigenheim nicht nur sicherer, sondern auch smarter: So kann die Steuerung des Garagentors, der Rollläden und der Hauselektrik, wie Licht und Heizung, in das Alarmsystem integriert werden. Hohe Sicherheitsansprüche bei maximalem Komfort – hier spielt auch die integrierte Sicherheitstechnik eine große Rolle: Die Steuerung des Systems funktioniert komfortabel über die Secvest App.

„Komfort und Sicherheit müssen heutzutage Hand in Hand gehen und einander ergänzen. Mit dem Secvest Hybrid-Modul schaffen wir diese Brücke und damit einen großen Mehrwert für unsere Kunden“, so Roland Huber, Geschäftsführer ABUS Austria.