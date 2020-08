2020er Modelle garantieren optimale Bildqualität beim Streaming

Panasonic TVs erhalten „Netflix Recommended“-Zertifizierung

Multimedia Bilder | 0 | | Wolfgang Schalko | 06.08.2020 |

Zahlreiche 2020er Modelle von Panasonic wurden als „Netflix Recommended TV“ zertifiziert.

Der Großteil des Panasonic TV-Sortiments für das Jahr 2020 wurde als „Netflix Recommended TV“ ausgewiesen. Diese Auszeichnung gilt für alle 2020er LCD-Modelle ab der HXW804-Serie und alle 2020er OLED-Modelle.

„Panasonic geht immer noch einen Schritt weiter, um das bestmögliche TV-Erlebnis für die Kunden zu garantieren. Wir arbeiten direkt mit Netflix zusammen, um zu gewährleisten, dass die Produkte optimal auf die Inhalte des Streaminganbieters abgestimmt sind”, sagt Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/Home AV bei Panasonic Deutschland.

Die Bezeichnung „Netflix Recommended TV” hilft den Verbrauchern zu erkennen, welche Fernseher das beste Netflix-Erlebnis bieten. Dafür werden Leistung, Benutzerfreundlichkeit und andere Funktionen des Fernsehers ausführlich getestet.

Gerade die 2020er OLED-Fernseher von Panasonic sind ein Muss für Filmliebhaber, da sie zu den ausgewählten TV-Modellen gehören, die sowohl Netflix Recommended sind als auch zusätzlich den Netflix Calibrated-Mode unterstützen. Dies ist ein Bildmodus, der den Fernseher zu Hause genau so konfiguriert, wie die Filmschöpfer ihre Monitore in der Postproduktion kalibrieren. Damit bringen die Panasonic TVs Bilder in Studioqualität direkt ins Wohnzimmer.

Unter folgendem Link sind alle Panasonic „Netflix Recommended TV“-Serien aufgeführt: devices.netflix.com/de/recommendedtv/2020/#tv