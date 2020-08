Axon 11 5G als Türöffner

ZTE will mit 5G in den Mainstream

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 06.08.2020

Das Axon 11 5G soll in einem ersten Schritt bei den Betreibern Drei und A1 sowie im Fachhandel auf den Markt kommen. (© ZTE)

Mit dem Axon 11 5G stellt ZTE ein Premium-5G-Smartphone vor, das die neue Mobilfunkgeneration in den Mainstream bringen soll. Dazu setzt das Unternehmen auf ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bei einem UVP von 549 Euro. Der Hersteller, der bereits im vergangenen Jahr zu den Vorreitern bei 5G gezählt hat, verfolgt mit dem neuen Modell allerdings noch ein weiteres Ziel: Schließlich will sich ZTE in Österreich als Nummer vier am Smartphone-Markt etablieren.

„ZTE ist maßgeblich am Ausbau der 5G-Infrastruktur beteiligt. Jetzt wollen wir hier auch im Consumer-Bereich anschließen. Dazu verfolgen wir mit dem neuen Axon 11 5G ein ambitioniertes Ziel, denn wir wollen beginnend mit dem neuen Modell die Nummer vier auf dem österreichischen Markt werden“, erklärte auch ZTE Österreich CEO Christian Woschitz.

Dabei setzt ZTE auf ein etwas anderes Konzept als der Mitbewerb. Während andere Hersteller derzeit vor allem mit der Vorstellung von hochpreisigen Smartphones auffallen, peilt ZTE mit seinem hochwertig ausgestatteten Gerät die höhere Mittelklasse an, um die Kunden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen. Neben einer herausragenden 5G-Performance soll das Axon 11 5G dabei mit seinem eleganten Design mit Quad Curved Display, geringen Gewicht sowie neuartigen Funktionen für professionelle Videoaufnahmen punkten. Damit soll sich das Modell vor allem für jene jugendlichen und junggebliebenen Zielgruppen anbieten, die viel Video-Content über Soziale Medien teilen und auch sonst viel Video-Kommunikation nutzen.

Dafür ist das ZTEs Axon 11 5G im Stande hochauflösende 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Dabei kommt ein durch künstliche Intelligenz gestütztes Quad-Aufnahmesystem zum Einsatz, das aus einer 64 MP Super-HD-Hauptkamera, einer 8 MP Weitwinkelkamera mit maximal 120 Grad, einer speziellen 2 MP Makrokamera und einer professionellen Tiefenschärfe-Kamera besteht. Die Stabilisierung der Videoaufnahmen ist auf die Haupt- und Weitwinkelkamera zurückzuführen, wodurch wackelige Bewegungen dynamisch kompensiert und scharf gestellt werden. In Bezug auf Fotografie sind der schnelle Autofokus, gute Nachtaufnahmen und die 20MP Front-Selfie-Kamera hervorzuheben, die für hochauflösende Bilder sorgen.

Mehr Speed

Der Hersteller will aber auch für die entsprechende Geschwindigkeit in der Video-Kommunikation sorgen. Im Zusammenspiel mit ZTEs intelligenter Netzbeschleunigungstechnologie „Link-Booster“ soll das Axon 11 5G in der Lage sein, nahtlos zwischen Wi-Fi- und Mobilfunknetzen umzuschalten. Zu diesem Zweck werden laut Hersteller das Nutzungsszenario und die Netzbedingungen analysiert, und durch gleichzeitige Anwendung beider Netze die Downloads beschleunigt. Die Umschaltgeschwindigkeit lässt sich laut ZTE so um 50% verbessern und auch die Schnelligkeit von App-Starts und Netzanbindung sind dadurch erhöht. Das ZTE Axon 11 5G unterstützt den SA- und NSA-Modus (Stand Alone- und Non-Stand Alone-Modus) und ermöglicht gleichzeitigen Mehrkanal-Zugriff in Wi-Fi- und Mobilfunknetze (4G/5G). Das bedeutet, dass Roaming mit dem ZTE Axon 11 5G in den meisten Regionen der Welt unter 5G möglich ist.

Zudem setzt das Axon 11 5G mehrere Technologien ein, um den Stromverbrauch des Smartphones effektiv um 10 Prozent zu senken. Darüber hinaus weist der 4000-mAh-Akku auf Basis des Nutzerverhaltens eine bis zu 35 Prozent längere Akkulaufzeit auf. Schließlich bietet das Handy DTS:X® Ultra Sound und eliminiert störende Geräusche durch künstliche Intelligenz.

„Es war uns vor allem ein großes Anliegen, die 5G-Technologie für die breite Masse leistbar zu machen. Wir haben es geschafft, die besten Features im Axon 11 5G zu vereinen und dieses Premium-Smartphone mit Highspeed-Performance trotzdem zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten“, so CEO Christian Woschitz abschließend.