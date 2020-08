Eurostat-Schätzung

„Einzelhandelsvolumen im Euroraum wieder auf Vor-Corona-Niveau“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 07.08.2020

Laut Eurostat stieg das Einzelhandelsvolumen im Euroraum sowie in der EU wieder auf das Niveau vom Februar 2020, also vor Beginn der Corona-bedingten Eindämmungsmaßnahmen. Ein Blick auf die einzelnen Länder zeigt allerdings Rückgänge in Österreich und Deutschland.

Laut Schätzungen von Eurostat, stieg das saisonbereinigte Absatzvolumen des Einzelhandels im Juni 2020 gegenüber Mai 2020 im Euroraum um +5,7% und in der EU um +5,2%. Im Mai 2020 war das Einzelhandelsvolumen im Euroraum laut Eurostat um +20,3% und in der EU um +18,3% gestiegen. „Das bedeutet, dass das Einzelhandelsvolumen in beiden Gebieten wieder auf das Niveau vom Februar 2020, also vor Beginn der Eindämmungsmaßnahmen, zurückgekehrt ist“, sagt das statistische Amt der Europäischen Union, laut dem der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex im Juni 2020 gegenüber Juni 2019 sowohl im Euroraum als auch in der EU um +1,3% stieg.

Monatlicher Vergleich nach Einzelhandelssektor und nach Mitgliedstaat

Im Euroraum stieg das Absatzvolumen im Einzelhandel im Juni 2020 gegenüber Mai 2020 laut Eurstat im Nicht-Nahrungsmittelsektor um +12,1%, während es bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um -2,7% sank. In der EU stieg das Absatzvolumen im Einzelhandel im Nicht-Nahrungsmittelsektor um +10,6%, während es bei „Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren“ um -2,2% sank.

Die höchsten Zuwächse (von jenen Mitgliedstaaten für die Daten vorliegen, wie Eurostat sagt) wurden in Irland (+21,9%), Spanien (+16,5%) und Italien (+13,8%) verzeichnet. Rückgänge des Einzelhandelsvolumens wurden in Österreich (-2,5%) und Deutschland (-1,6%) registriert.